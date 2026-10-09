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Spor
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Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

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Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

Galatasaraylıların merakla beklediği Osimhen için bomba iddia ortalığa saçıldı.

#1
Foto - Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

Sosyal medyadaki 'Kasımpaşa'ya hazır, Barcelona'yı yıkacak' tık avcılığına ne kulüp doktoru Yener İnce'nin açıklamaları ne de gerçekler izin verdi!

#2
Foto - Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

Fotospor'a göre dev bir tehlike kapıda! Osimhen’in sakatlığı çok daha ciddi. Değil Barcelona maçı, Fenerbahçe derbisinde bile sahaya çıkması risk altında.

#3
Foto - Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

Galatasaray taraftarlarının gözü kulağı Victor Osimhen’den gelecek sevindirici haberlerde... Bunu bilen sosyal medya fenomenleri ise sürekli olarak Nijeryalı yıldız için "reyting" getirici, "Trabzonspor maçında sahada, Kasımpaşa maçına hazır. Barcelona'yı yıkacak..." gibi aslı astarı olmayan haberler girip duruyorlar.

#4
Foto - Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

Dün ise kulüp doktoru Yener İnce’nin yaptığı açıklamalar, Kasımpaşa değil Barcelona maçında oynamasının bile imkansız olduğunu, hatta Fenerbahçe derbisinde oynamasının bile risk altında olduğunu gösterdi.

#5
Foto - Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

İnce’nin "takımla çalışmalara kısmen katıldı" bilgisi umut verici görünse de oyuncunun patlayıcı güce dayalı oyun yapısı göz önüne alındığında durum oldukça hassas.

#6
Foto - Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

Uygulanan son kuvvet ve yükleme testlerinden sorunsuz geçmesi halinde, riske edilmeden kadroya alınması ve maçların son 20-30 dakikalık bölümlerinde kısıtlı sürelerle sahaya sürülmesi için en iyimser ihtimalle 10 gün ya da 2 hafta gerekiyor.

#7
Foto - Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir

Sağlık heyetinin "uzun vadeli kaybetmeme" prensibi nedeniyle oyuncunun 0 fonksiyonel kapasiteye ulaşmadan ilk 11'e girmesi zor. En doğru süreç 3 haftalık bir rehabilitasyon. Bu da Osimhen'in Fenerbahçe derbisini kaçırma riskini bile ortaya çıkarıyor.

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