Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir
Galatasaraylıların merakla beklediği Osimhen için bomba iddia ortalığa saçıldı.
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Galatasaraylıların merakla beklediği Osimhen için bomba iddia ortalığa saçıldı.
Sosyal medyadaki 'Kasımpaşa'ya hazır, Barcelona'yı yıkacak' tık avcılığına ne kulüp doktoru Yener İnce'nin açıklamaları ne de gerçekler izin verdi!
Fotospor'a göre dev bir tehlike kapıda! Osimhen’in sakatlığı çok daha ciddi. Değil Barcelona maçı, Fenerbahçe derbisinde bile sahaya çıkması risk altında.
Galatasaray taraftarlarının gözü kulağı Victor Osimhen’den gelecek sevindirici haberlerde... Bunu bilen sosyal medya fenomenleri ise sürekli olarak Nijeryalı yıldız için "reyting" getirici, "Trabzonspor maçında sahada, Kasımpaşa maçına hazır. Barcelona'yı yıkacak..." gibi aslı astarı olmayan haberler girip duruyorlar.
Dün ise kulüp doktoru Yener İnce’nin yaptığı açıklamalar, Kasımpaşa değil Barcelona maçında oynamasının bile imkansız olduğunu, hatta Fenerbahçe derbisinde oynamasının bile risk altında olduğunu gösterdi.
İnce’nin "takımla çalışmalara kısmen katıldı" bilgisi umut verici görünse de oyuncunun patlayıcı güce dayalı oyun yapısı göz önüne alındığında durum oldukça hassas.
Uygulanan son kuvvet ve yükleme testlerinden sorunsuz geçmesi halinde, riske edilmeden kadroya alınması ve maçların son 20-30 dakikalık bölümlerinde kısıtlı sürelerle sahaya sürülmesi için en iyimser ihtimalle 10 gün ya da 2 hafta gerekiyor.
Sağlık heyetinin "uzun vadeli kaybetmeme" prensibi nedeniyle oyuncunun 0 fonksiyonel kapasiteye ulaşmadan ilk 11'e girmesi zor. En doğru süreç 3 haftalık bir rehabilitasyon. Bu da Osimhen'in Fenerbahçe derbisini kaçırma riskini bile ortaya çıkarıyor.
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