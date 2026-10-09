Herkesi şaşırtan 5 dakika formülü: Mutfak dolaplarını parlatma yöntemi...

Mutfak dolapları evde temizliği en çok ihmal edilen ama en çabuk kirlenen alanların başında geliyor. Yemek pişirirken havaya yayılan yağ ve buhar tanecikleri zamanla dolap kapaklarında yapışkan bir tabaka oluşturarak toz ve kirlere davetiye çıkarıyor. Mutfak uzmanları, sert kimyasallar ve aşındırıcı teller yerine dolap yüzeyini çizmeden ve rengini soldurmadan temizlemenin en güvenli yolunu açıkladı.