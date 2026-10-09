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Sağlık
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Kenya'da ebola alarmı: İlk kayıp verildi, karantina ve takipler başladı

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Kenya'da ebola alarmı: İlk kayıp verildi, karantina ve takipler başladı

Kenya’da Ebola kaynaklı ilk ölümün ardından başlatılan temaslı takibi kapsamında 57 kişinin hastayla temas ettiği tespit edilirken, 10 kişi karantinaya alındı.

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Foto - Kenya'da ebola alarmı: İlk kayıp verildi, karantina ve takipler başladı

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, yaptığı açıklamada, ülkede şu anda Ebola salgınının bulunmadığını, doğrulanan tek vakanın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) gelen kişide tespit edildiğini belirtti. Duale, yaşamını yitiren kişiyle temas ettiği belirlenenlerin sayısının 55'ten 57'ye yükseldiğini, bunlardan 10'unun Nairobi'deki Ulusal Polis Hastanesi'nde karantinaya alındığını bildirdi.

#2
Foto - Kenya'da ebola alarmı: İlk kayıp verildi, karantina ve takipler başladı

Karantinadaki kişilerin hastalık belirtileri açısından günlük takip edildiğini anlatan Duale, diğer temaslıların tespiti için çalışmaların yoğunlaştırıldığını ve yaklaşık 17 kişiye daha ulaşıldığını kaydetti. Kenya'da Ebola'ya karşı uygulanan tedbirler kapsamında 652 binden fazla yolcunun sağlık taramasından geçirildiği, şüpheli vakalardan alınan 267 numunenin test edildiği ve yaklaşık 5 bin sağlık çalışanına hastalığın önlenmesi ve vaka yönetimi konusunda eğitim verildiği bildirildi.

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Foto - Kenya'da ebola alarmı: İlk kayıp verildi, karantina ve takipler başladı

KENYA'DAKİ İLK EBOLA VAKASI: Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisine göre KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti. Hastalık belirtileri göstermesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastanın, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testlerde Ebola virüsünün Bundibugyo türünü taşıdığı tespit edildi.

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Foto - Kenya'da ebola alarmı: İlk kayıp verildi, karantina ve takipler başladı

Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Hastanın cenazesi, çarşamba günü başkent Nairobi'deki Lang'ata Mezarlığı'nda virüsün bulaşmasını önlemeye yönelik özel sağlık tedbirleri altında defnedildi. KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu. Ebola virüsü, enfekte kişilerin kanı veya diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temasın yanı sıra virüs bulaşmış malzemeler aracılığıyla yayılabiliyor.

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