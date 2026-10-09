İşte balık temizlemenin en kolay yolu! Saniyeler içerisinde kılçıkları yok edin...

Balık temizliğinde hijyen, lezzeti kadar önemlidir. Temizleme işlemi için ayrı bir kesme tahtası kullanmalı, bıçak ve yüzeyleri işlem sonrası sıcak suyla yıkamalısınız. Balığı temizledikten sonra hafif limonlu ya da tuzlu suyla yıkamak, hem kokunun azalmasını hem de etin rengini korumasını sağlar. Eğer balığı hemen pişirmeyecekseniz, hava almayan bir kapta buzdolabında saklamalı ve en geç 24 saat içinde tüketmelisiniz. Bu şekilde balıkların hem tazeliğini hem de lezzetini koruyabilirsiniz.