İşte balık temizlemenin en kolay yolu! Saniyeler içerisinde kılçıkları yok edin...
Balıklar için en kolay temizleme yöntemi belli oldu.
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Balıklar için en kolay temizleme yöntemi belli oldu.
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte taze balıklar sofralarda daha sık yer almaya başlıyor. Ancak lezzetli bir balık yemeğinin öncesinde, çoğu kişi için zahmetli görünen temizleme aşaması bulunuyor. Oysa doğru yöntemler kullanıldığında hem küçük hem de büyük balıkları kısa sürede pratik bir şekilde temizlemek mümkün. İşte balık temizlemeyi kolaylaştıran püf noktaları…
Balık, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alsa da temizleme ve ayıklama aşaması çoğu zaman zahmetli olabiliyor. Özellikle pulları ve iç organları temizlemek zaman alırken, doğru tekniklerle bu süreci çok daha pratik hale getirmek mümkün. Birkaç basit püf noktasıyla balıkları kısa sürede kolayca ayıklayabilirsiniz.
Hamsi, sardalya ve istavrit gibi küçük balıkları temizlemek için bıçak kullanmanıza gerek yok. Doğru teknik uygulandığında bu balıkları çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ayıklayabilirsiniz.
Balığın başını kopardıktan sonra başparmağınızla karın kısmına hafifçe bastırarak iç organlarını kolayca çıkarabilirsiniz. Elinizin kaymasını önlemek ve balığı daha rahat tutabilmek için parmaklarınızı öncesinde un veya tuza batırabilirsiniz.
Levrek, çipura, mezgit ve lüfer gibi pullu balıkları temizlerken en fazla zaman alan aşamalardan biri, şüphesiz pulların ayıklanmasıdır.
Ancak doğru teknik uygulandığında pulları temizlemek sanıldığı kadar zahmetli değil. Balığı kuyruğundan başına doğru sabitleyerek bıçağın tersiyle ya da özel bir pul kazıyıcıyla pulları kolayca sıyırabilirsiniz.
Pullarını temizledikten sonra iç organlarını çıkarıp karın kısmındaki zarı da sıyırarak balığın acı tadının önüne geçebilirsiniz.
Somon, palamut, turna ve iri lüfer gibi büyük balıklarda ise en pratik yöntemlerden biri fileto çıkarma tekniğidir.
Balığın sırt kısmından omurga boyunca, kemiğe paralel bir kesik atarak eti iki taraftan dikkatlice ayırabilirsiniz.
Baş ve kılçık kısmı çıkarıldıktan sonra iki düzgün fileto elde etmiş olacaksınız. Bu yöntem özellikle ızgara ve fırın tariflerinde kılçıksız, düzgün pişmiş balıklar yemeniz için oldukça yararlı olmasıyla biliniyor.
Balık temizliğinde hijyen, lezzeti kadar önemlidir. Temizleme işlemi için ayrı bir kesme tahtası kullanmalı, bıçak ve yüzeyleri işlem sonrası sıcak suyla yıkamalısınız. Balığı temizledikten sonra hafif limonlu ya da tuzlu suyla yıkamak, hem kokunun azalmasını hem de etin rengini korumasını sağlar. Eğer balığı hemen pişirmeyecekseniz, hava almayan bir kapta buzdolabında saklamalı ve en geç 24 saat içinde tüketmelisiniz. Bu şekilde balıkların hem tazeliğini hem de lezzetini koruyabilirsiniz.
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