Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan bilgilendirmeye göre Serbest Ticaret Anlaşması; ortak üretim, tedarik zinciri entegrasyonu, istihdam ve sürdürülebilir büyüme odaklı 7 temel alanda yeni imkanlar getiriyor: Geniş pazar erişimi: Sanayi ürünlerinde kademeli ve kapsamlı gümrük vergisi muafiyetleri sağlanıyor. Ortak üretim ve yatırım: Ukrayna’da yerel üretim, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak sanayi projeleri için yeni finansal/operasyonel kolaylıklar sunuluyor. Yeniden inşa sürecine katılım: Savaşın yıkıma uğrattığı altyapı, konut, enerji, sanayi ve lojistik projelerinde Türk inşaat ve mühendislik firmaları için büyük bir potansiyel yaratılıyor. Tarım ve gıda sanayi: İşlenmiş tarım ürünleri, gıda işleme teknolojileri ve tarımsal sanayide karşılıklı ticaret ve teknoloji transferi hedefleniyor. Enerji ve yeşil dönüşüm: Hasar gören enerji altyapısının onarımı, yenilenebilir enerji tesisleri ve ekipman üretiminde yeni iş olanakları açılıyor. Lojistik ve ulaşım: Karadeniz limanları ve kara ulaştırması hattında kolaylaştırılmış taşımacılık ile bölgesel lojistik koridorlar güçlendiriliyor.