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Ekonomi
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Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

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Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

Son dönemde Karadeniz'deki Türk gemilerini hedef alan Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş bir teklif geldi. Teklifi Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celâl duyurdu.

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Foto - Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

Ukrayna ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki fırsatlar, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celâl tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

#2
Foto - Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

Resmî sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir bilgilendirme görseli paylaşan Büyükelçi Celâl, anlaşmanın yalnızca mal alım satımını kapsayan klasik bir ticaret metni olmadığını, iki ülkenin sanayi ve yatırım kapasitelerini birleştirecek stratejik bir ortaklık zemini sunduğunu vurguladı.

#3
Foto - Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

"Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim!" mesajını öne çıkaran Celâl, Türk yatırımcılarını ve sanayicilerini Ukraynalı ortaklarıyla yeni projeler hayata geçirmeye çağırdı.

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Foto - Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan bilgilendirmeye göre Serbest Ticaret Anlaşması; ortak üretim, tedarik zinciri entegrasyonu, istihdam ve sürdürülebilir büyüme odaklı 7 temel alanda yeni imkanlar getiriyor: Geniş pazar erişimi: Sanayi ürünlerinde kademeli ve kapsamlı gümrük vergisi muafiyetleri sağlanıyor. Ortak üretim ve yatırım: Ukrayna’da yerel üretim, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak sanayi projeleri için yeni finansal/operasyonel kolaylıklar sunuluyor. Yeniden inşa sürecine katılım: Savaşın yıkıma uğrattığı altyapı, konut, enerji, sanayi ve lojistik projelerinde Türk inşaat ve mühendislik firmaları için büyük bir potansiyel yaratılıyor. Tarım ve gıda sanayi: İşlenmiş tarım ürünleri, gıda işleme teknolojileri ve tarımsal sanayide karşılıklı ticaret ve teknoloji transferi hedefleniyor. Enerji ve yeşil dönüşüm: Hasar gören enerji altyapısının onarımı, yenilenebilir enerji tesisleri ve ekipman üretiminde yeni iş olanakları açılıyor. Lojistik ve ulaşım: Karadeniz limanları ve kara ulaştırması hattında kolaylaştırılmış taşımacılık ile bölgesel lojistik koridorlar güçlendiriliyor.

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Foto - Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim

Avrupa pazarına erişim: Ukrayna’nın AB ile olan derinleştirilmiş serbest ticaret yapısı sayesinde, Ukrayna’da üretim yapan Türk şirketlerinin uygun koşullarda doğrudan AB pazarına erişim imkanı doğuyor. Büyükelçi Celâl, Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği bu mekanizmaların iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğini ifade etti.

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