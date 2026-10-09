Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Şehit Emrah Koç'un babası Mahyettin Koç, "Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ona o muskayı veren, götüren kişiye de aileye de en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu. Anne Birgül Koç ise "Ben herkesten davacıyım, sanığın anne ve babasından da şikayetçiyim. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti olay günü, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde asayişten sorumlu komiser N.A.'nın tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.