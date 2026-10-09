  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar için şok eden 70 lira çıkışı: 'Ben rahat konuşuyorum' diyerek duyurdu Belediye ortada yok, iş vatandaşa düştü! Solak zihniyet millete kanalizasyon da temizletti Türkiye’de üretiliyor: Hyundai’nin elektriklisi satışta Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den dikkat çekici çıkış: Türkiye Yemen’e savaşmaya gitmiyor, Suudi Arabistan’ın savunmasına katkı sağlıyor Kolondan deniz kabuğu çıktı! Maltepe’deki enkazda korkunç detay Yeni sahibi olabilecek mi? Galatasaray isteyecek: Camavinga karar verecek: Mourinho peki... İsmail Kartal masaya yumruğunu vurdu ve... Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden, isimler belli! Ocak kıyımı... Gelin birlikte coşalım modunda artık... Barış'ın jokerliği Leao'ya yarıyor! Forma garantisi Şoke eden iddia: Osimhen için korkutan haber: Fenerbahçe derbisine bile zor yetişir Türk gemilerini vuran ülkeden Türkiye'ye teklif: Gelin birlikte üretelim
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görev başındaki polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'u şehit eden 24 yaşındaki Orhan Altan hakim karşısına çıktı. Hakkında iki defa ağırlaştırılmış müebbet istenen katil zanlısının mahkemedeki savunmasında ileri sürdüğü bahane "pes" dedirtti.

1
#1
Foto - Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen ve kendisini almaya giden polis memurları Erkan Tütüncüler (43) ile Emrah Koç'u (32), bıçak ve silahlı saldırıda şehit eden Orhan Altan'ın (24), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 polis memurunu öldürmeye teşebbüs suçlaması nedeniyle de toplam 36 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında hastanelerde yatarak psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen ve kendisine büyü yapıldığını öne süren sanık Altan'ın mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

#2
Foto - Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair bilgi üzerine 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Saldırgan Altan, polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

#3
Foto - Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Polis memurlarını şehit eden Orhan Altan, gözaltına alındıktan sonra tedavi görmesi için bir hastaneye yatırıldı. Hastanede tedavi tamamlanan Altan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Altan hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, polis memurları Koç ve Tütüncüler'e yönelik 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Altan'ın, polis memurları Volkan Kesici ve Oktay Uludağ'a yönelik eylemleri 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilerek ayrı ayrı 18'er yıla kadar hapis istendi. Altan'ın ayrıca polis memurları Ahmet Yaşbeğ, Emrah Işık ve Eren Özdemir'e karşı 'görevi yaptırmamak için direnme', Neşe Kesici'ye karşı 'silahla tehdit' ve ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma suçunu düzenleyen 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından da cezalandırılması talep edildi.

#4
Foto - Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Sanık Altan, verdiği ifadelerinde uyuşturucu madde kullandığını ve 15 yaşından itibaren de çeşitli hastanelerde yatılı olarak psikiyatrik tedavi gördüğünü anlattı. Soruşturma kapsamında Orhan Altan'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Altan, 22 Haziran-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlem altında tutuldu. Adli Tıp Kurumu'nun 8 Temmuz 2026 tarihli raporunda, şüphelinin geçmiş psikiyatrik tedavi kayıtları, muayeneleri, gözlem sürecindeki davranışları ve soruşturma dosyasındaki bilgiler değerlendirildi. Raporda, Altan'ın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı saptanmadığı belirtildi. Şüphelinin olay tarihinde eylemlerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bir rahatsızlık içinde bulunduğunu gösteren tıbbi bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

#5
Foto - Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Bu değerlendirmeler sonucunda Altan'ın ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi. Sanık Orhan Altan'ın yargılanmasına bugün Çorlu 2'nci Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Orhan Altan, şehit polis Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler, Emrah Koç'un annesi Birgül, babası Mahyettin Koç ile tarafların avukatları katıldı. Ailesinden hiç kimsenin duruşmaya katılmadığı sanık Altan, savunmasını yaptı. Savunmasında kendisine büyü yapıldığını öne sürüp hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Altan, "Oradakileri hatırlamıyorum, ben kullandığım ilaçlardan hatırlamıyorum. Olay günü kapıya geldiler, vesvese ile alacaklardı, hatırlamıyorum, savcılıktaki, polisteki ifadeyi hatırlamıyorum. Bana büyü yapıldığını düşünüyorum" dedi. Sanık, savunmasının ardından salondan çıkarıldı.

#6
Foto - Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Duruşmada söz verilen şehitlerin aileleri, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler, mahkeme başkanının, "Şikayetçiminsiniz?" sorusu üzerine, "Görüyorsunuz halimizi, verilebilecek en üst cezanın verilmesini talep ediyorum. Sanığın anne ve babasından da şikayetçiyim" dedi.

#7
Foto - Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Şehit Emrah Koç'un babası Mahyettin Koç, "Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ona o muskayı veren, götüren kişiye de aileye de en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu. Anne Birgül Koç ise "Ben herkesten davacıyım, sanığın anne ve babasından da şikayetçiyim. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti olay günü, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde asayişten sorumlu komiser N.A.'nın tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Devlet de

Hiçbirşey diyerek bu gibileri ömür boyu özel madenlerde çalışırsın tabiki kanunlar müsade etmez ...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi
Gündem

BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi

Dubai-Tel Aviv seferinde yaşanan ve pilotların yaralandığı kokpit krizinin yankıları sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrailli hava y..
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı
Gündem

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlilerine örnek olma çağrısı yaptı. Aydoğdu "Artık laf zamanı, kelam zamanı bitti; temsil zamanı. Biz..
Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var
Gündem

Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var

Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının masaya yatırıldığı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon..
Adaletten kaçamayacağını anladı!
Gündem

Adaletten kaçamayacağını anladı!

Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada çağrılara ve aramalara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya hak..
Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!
Aktüel

Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!

Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında başlattığı “Dokun Hayata” projesiyle 46 yıllık tarihinde ilk kez kırmızı ambalajını pembe r..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23