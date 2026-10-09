Skandal savunması herkesi çılgına çevirdi! İki polisimizi şehit eden caniden ağızları açık bırakacak bahane

Bu değerlendirmeler sonucunda Altan'ın ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi. Sanık Orhan Altan'ın yargılanmasına bugün Çorlu 2'nci Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Orhan Altan, şehit polis Erkan Tütüncüler'in eşi Eda Tütüncüler, Emrah Koç'un annesi Birgül, babası Mahyettin Koç ile tarafların avukatları katıldı. Ailesinden hiç kimsenin duruşmaya katılmadığı sanık Altan, savunmasını yaptı. Savunmasında kendisine büyü yapıldığını öne sürüp hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Altan, "Oradakileri hatırlamıyorum, ben kullandığım ilaçlardan hatırlamıyorum. Olay günü kapıya geldiler, vesvese ile alacaklardı, hatırlamıyorum, savcılıktaki, polisteki ifadeyi hatırlamıyorum. Bana büyü yapıldığını düşünüyorum" dedi. Sanık, savunmasının ardından salondan çıkarıldı.