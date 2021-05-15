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Spor
15
Sergen Yalçın'ın sevinç gözyaşları

2021-05-15 23:08:49
Sergen Yalçın'ın sevinç gözyaşları

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

#1
Foto - Süper Lig'in 42’nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.

Süper Lig'in 42’nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.

#2
Foto - Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu.

#3
Foto - Beşiktaşlı futbolcular Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaşlı futbolcular Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

#4
Foto - Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı.

Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ta maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı.

#5
Foto - Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Domagoj Vida ve 64. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Domagoj Vida ve 64. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

#6
Foto - Göztepe'nin golü 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Göztepe'nin golü 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.

#7
Foto - Beşiktaş maça sakin tempoda başladı. Paslaraşak oyunda üstünlük kurmaya çalışana Beşiktaş, rakib takım kalesine gitmeye çalıştı.

Beşiktaş maça sakin tempoda başladı. Paslaraşak oyunda üstünlük kurmaya çalışana Beşiktaş, rakib takım kalesine gitmeye çalıştı.

#8
Foto - İlk dakikalarda gol bulmak isteyen Beşiktaş, bu hayaline 10. dakikada ulaştı.

İlk dakikalarda gol bulmak isteyen Beşiktaş, bu hayaline 10. dakikada ulaştı.

#9
Foto - Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın kullandığı korner sonrası Domagoj Vida topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın kullandığı korner sonrası Domagoj Vida topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

#10
Foto - Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından Göztepe kontrataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı.

Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından Göztepe kontrataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı.

#11
Foto - Göztepe de maçtaki golünü duran toptan buldu. Beşiktaş'a 24. dakikda attığı golle cevap verdi. Alpaslan Öztürk topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

Göztepe de maçtaki golünü duran toptan buldu. Beşiktaş'a 24. dakikda attığı golle cevap verdi. Alpaslan Öztürk topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

#12
Foto - Beşiktaş ilk yarının berabere bitmesinin ardından ikinci yarıya gol ve goller için çıktı.

Beşiktaş ilk yarının berabere bitmesinin ardından ikinci yarıya gol ve goller için çıktı.

#13
Foto - Beşiktaş'ın atak yaptığı sırada Cyle Larin ceza sahası siçinde yerde kalınca, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş'ın atak yaptığı sırada Cyle Larin ceza sahası siçinde yerde kalınca, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

#14
Foto - Topun başına geçen Rachid Ghezzal golünü atarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Topun başına geçen Rachid Ghezzal golünü atarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

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