Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor
Konut abonelerini yakından ilgilendiren sübvansiyonlu elektrik tüketim sınırında devlet desteğinin kapsamı daraltılıyor. Mevcut 4 bin kilovatsaatlik yıllık tüketim limitinin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaate düşürülmesi planlanırken, yeni düzenlemenin ortalama 780 TL üstü fatura ödeyen aboneleri etkilemesi öngörülüyor. Ekim ayında netleşmesi beklenen karar ile birlikte maliyet odaklı yaklaşım çerçevesinde destek sınırlarının kademeli olarak aşağı çekileceği bildirildi.