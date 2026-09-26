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Ekonomi
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Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

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Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Konut abonelerini yakından ilgilendiren sübvansiyonlu elektrik tüketim sınırında devlet desteğinin kapsamı daraltılıyor. Mevcut 4 bin kilovatsaatlik yıllık tüketim limitinin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaate düşürülmesi planlanırken, yeni düzenlemenin ortalama 780 TL üstü fatura ödeyen aboneleri etkilemesi öngörülüyor. Ekim ayında netleşmesi beklenen karar ile birlikte maliyet odaklı yaklaşım çerçevesinde destek sınırlarının kademeli olarak aşağı çekileceği bildirildi.

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Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Konut abonelerini yakından ilgilendiren sübvansiyonlu elektrik tüketim sınırında yeni dönem için hazırlık başladı. Elektrikte devlet desteğinin uygulandığı tüketim limitinin 2027 yılından itibaren yeniden düşürülmesi gündemde.

#2
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Kamuoyunda “kademeli tarife” olarak bilinen son kaynak tedarik tarifesinde 2027 yılında uygulanacak yeni tüketim limitinin belirlenmesi amacıyla enerji yönetiminin hazırlıkları sürüyor.

#3
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Enerji yönetiminin eylül ayında elektrik dağıtım şirketlerinden bölgesel tüketim verilerini talep etmesi, yeni sınırın ise ekim ayında açıklanması öngörülüyor. Mevcut uygulamada konut aboneleri için yıllık sübvansiyonlu tüketim sınırı 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor.

#4
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Sektör kaynakları ve gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre yeni düzenlemenin, aylık elektrik faturası tutarı ortalama 780 TL seviyesinde olan aboneleri etkilemeyecek şekilde kurgulanması gündemde.

#5
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Bununla birlikte yıllık tüketim limitinin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaat seviyesine çekilebileceği tahmin ediliyor. Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, mevcut 4 bin kilovatsaatlik yıllık tüketim sınırının aylık ortalama 344 kilovatsaate ve yaklaşık 986 TL fatura tutarına karşılık geldiğini ifade etti.

#6
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Doğan, limitin düşürülmesi halinde oluşabilecek senaryoları şöyle sıraladı: 3 bin 500 kWh sınırı: Limitin bu seviyeye çekilmesi halinde aylık ortalama 291 kWh, günlük ise 9,58 kWh tüketen aboneler destek kapsamı dışına çıkacak. 3 bin kWh sınırı: Limitin 3 bin kilovatsaate indirilmesi halinde aylık ortalama 250 kWh, günlük 8,21 kWh tüketen veya 660 TL fatura tutarını aşan konutların son kaynak tedarik tarifesine dahil edilmesi söz konusu olacak.

#7
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Elektrik ve doğal gazda devlet desteğini yüksek tüketim gruplarında kısıtlamayı amaçlayan kademeli tarife uygulaması elektrikte ilk olarak 2025 yılında başladı.

#8
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

İlk aşamada yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan aboneler sübvansiyon kapsamından çıkarıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise bu limiti 2026 yılı için 4 bin kilovatsaate düşürdü.

#9
Foto - Faturası 780 TL’yi geçenler dikkat! Yeni dönem başlıyor

Maliyet odaklı yaklaşım çerçevesinde, şehit ve gazi yakınları gibi istisnai gruplar hariç tutularak tüketim limitlerinin kademeli olarak aşağı çekilmesinin planlandığı belirtiliyor.

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Yorumlar

Reis sevdalısı

E tabi bi taraftan ırak petrolü şimdi birde bu fon mevzusu çıktı, güçlü devlet olmak zor. Reisi yedirmeyiz

Neco

Milleti soymaya hazırlanıyorlar.780 TL ne.bumu sinir.belediye subparasi ile fazlası ile soyuyor zaten.su da sinir 14 metre kupten 12 ye düştü.sonra 10 düştü şimdi 9 dokuza düştü.kimse bircsey demiyor devlet dur demiyor Tekirdağ büyükşehir belediyesine.zaten Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz.ustune birde sindi aynı taktiği devlet uygulayacak.zaten evlerin yüzde 80 ni 780 TL nin üstünde kullanıyordur.
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