Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Savunma sanayiinde tarihi hamle: Türkiye artık dünyaya yön veriyor!

Bir zamanlar en temel mühimmat için bile Batı’nın ağzına bakan Türkiye, savunma sanayisinde yazdığı yerli ve milli destanla dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Düne kadar kapalı kapılar ardında uygulanan gizli-açık ambargolarla eli kolu bağlanmak istenen Ankara, bugün İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 ile gövde gösterisi yapıyor.

120 ülkeden bin 700 dev isim İstanbul'da!

Savunma sanayisinin devler ligini bir araya getiren fuar, Türkiye’nin geldiği noktayı gözler önüne serdi. 120’den fazla ülkeden gelen bin 700 üst düzey yönetici, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan teknolojileri yerinde incelemek için İstanbul’a akın etti. Artık "tedarik eden" değil, dünyayı "donatan" bir güç haline gelen Türk savunma sanayisi, SAHA 2026 ile gözdelerini görücüye çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, her alanda olduğu gibi savunma alanında da tarihi bir başarı gösterdi. Savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 10'dan yüzde 90 seviyesine ulaştı. SAHA 2026'da görücüye çıkan savunma sanayi ürünleri dosta güven verirken, düşmana korku saldı. Türk savunma sanayi ürünlerini 120'den fazla ülkeden gelen askeri ve güvenlik yetkilileri yerinde inceledi. Askeri anlaşmalara imza atılırken, yeni işbirliklerinin de önü açıldı. Türk milletinin her bir ferdini gururlandıran SAHA 2026, Türkiye'nin geleceğe nasıl güvenle yürüdüğünün de ispatı oldu. İşte SAHA'dan gurur veren gerçekler...

DÜNYADA YILDIRIMHAN RÜZGARI SAHA 2026 fuarında görücüye çıkan 6 bin kilometre menzilli ilk kıtalar arası füzemiz, Cumhur İttifakı'nın, siyasetin gündelik kısır tartışmalarından uzak durarak, küresel çapta projeleri hayata geçirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhanı" kamuoyuna tanıtması büyük yankı uyandırdı. Roket, birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliği ile roket, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabiliyor. Yıldırımhan sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip.

CAYDIRCI VE OPERASYONEL Mini seyir füzesi de düşük maliyetli yapısını yüksek operasyonel etkiyle birleştiren yeni nesil bir çözüm olarak öne çıkıyor. Muadillerine kıyasla sunduğu uzun menzil, daha ağır harp başlığı ve çoklu taşıma imkanı sayesinde sahada özellikle de hava savunma sistemlerine karşı önemli bir güç çarpanı oluşturacak bu sistem, hedef hattından görsel istihbarat toplayabilme yeteneğiyle de son kullanıcılara operasyonel çeşitlilik sunuyor.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU CİDA, uzun menzilli tanksavar füze sistemleri ailesinin en yeni üyesi olarak, görüş ötesi kullanım kabiliyeti, uzun menzili, hızlı taarruz yeteneği ve hibrit arayıcı başlığı sayesinde nokta atış hassasiyetiyle sahadaki ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, yüksek teknolojili bir çözüm olarak sunuluyor. Rakip sistemlere kıyasla çok daha uzaktan hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip bu sistem, kara, deniz ve havada görev alan farklı platformlara entegre edilebilmesiyle sahada çarpan etkisi yaratacak bir sistem olarak konumlanıyor.

ANLAŞMALAR İMZALANDI SAHA 2026'da Türk savunma sanayisinde çeşitli sözleşmeler imzalanıyor. Bu kapsamda SSB, birçok yerli şirketle sözleşme yaptı. SSB ile ASELSAN arasında Yüksek Güçlü Lazer (Gİ- ZEM) Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı. Törene SSB Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Üst Yöneticisi Ahmet Akyol katıldı. Bir diğer imza ise SSB ile MKE arasında Termobarik Bomba Tedarik Projesi (MK-82-T, MK-83-T, MK-84-T) ve Yüksek Hızlı 35 mm Top (YHT-35) Projesi için atıldı. İmza töreninde Haluk Görgün ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş yer aldı. SSB ayrıca ASELSAN Konya ile Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi sözleşmesini imzaladı. Törene Haluk Görgün ile ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı.

SAVUNMANIN GÖZDELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI SAHA 2026`da Türk savunma sanayisi şirketleri yeni ürünlerini görücüye çıkarıyor. Bu kapsamda ROKETSAN, NEŞTER, CİDA, CİRİT Anti-İHA ve mini seyir füzesini ilk kez kamuoyuna tanıttı. NEŞTER, MAM-L ürününün bir varyantı olarak, minimum ikincil hasar prensibiyle yüksek hassasiyetli vuruşlar yapmak üzere tasarlandı. Klasik çözümlerden farklı olarak NEŞTER, bulundurduğu yaklaşma sensörü sayesinde hedefe temas öncesinde devreye giren ve kesici bıçaklar içeren özgün bir harp başlığına sahip. Patlayıcı içermeyen bu yapı sayesinde, kitlesel imha yerine doğrudan noktasal hedeflere yüksek hassasiyetli vuruş sağlanabiliyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BULUŞMALAR Yine geçtiğimiz günlerde Türkiye için gurur verici bir adım daha atıldı. Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki en büyük buluşmalarından biri olan SAHA 2026, stratejik bir ihracat başarısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin insansız platformlardaki öncü gücü Baykar ile Endonezya merkezli PT Republik Aero Dirgantara (Republikorp) arasında, Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın tedarikine yönelik resmi sözleşme imzalandı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen imza törenine her iki şirketin üst düzey yöneticileri ve savunma sanayii temsilcileri katıldı. Anlaşmaya BAYKAR adına Haluk Bayraktar imza attı.

DÜNYA, TÜRKİYE'NİN VİZYONUNA TANIKLIK ETTİ Türk savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı SAHA 2026'da son bir haftada gerçekleştirilen icraatlardan biri olarak öne çıkıyor. 120'den fazla ülkeden bin 700'ü aşkın üst düzey isim, yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma ürünlerini görmek ve anlaşmalar imzalamak için ülkemize geldi.

Öte yandan SAHA2026 için İstanbul'da bir araya gelen çeşitli ülkelerden heyetler, savunma kuvvetleri temsilcileri ve savunma sanayi üreticileri, Türkiye'nin savunma gücü ve mühendislik başarılarını bizzat yerinde gördü. Yüksek teknoloji lansmanları ilk kez görücüye çıktı. Ufuk açıcı panellerle, insanlığın ortak geleceği için atılan imzalarla, yeni iş birliği modelleri gerçekleştirildi. Dünya, Türk mühendisliğinin vizyonunu bizzat tanıklık etti.

