Savunma sanayiinde tarihi hamle: Türkiye artık dünyaya yön veriyor!

DÜNYADA YILDIRIMHAN RÜZGARI SAHA 2026 fuarında görücüye çıkan 6 bin kilometre menzilli ilk kıtalar arası füzemiz, Cumhur İttifakı'nın, siyasetin gündelik kısır tartışmalarından uzak durarak, küresel çapta projeleri hayata geçirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhanı" kamuoyuna tanıtması büyük yankı uyandırdı. Roket, birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliği ile roket, Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabiliyor. Yıldırımhan sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip.