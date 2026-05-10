“Tek çaremiz Ankara” itirafı! “Türkiye savunma sanayiinde yeni efendi” dediler
ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ve Avrupa güvenliğinden elini çekme sinyalleri vermesi üzerine panikleyen Brüksel, yeni savunma kalesi olarak rotayı Ankara’ya kırdı. Fransa merkezli RFI tarafından yayımlanan analizde, Türkiye’nin operasyonel geçmişi ve hızla devleşen savunma sanayii ile Avrupa için artık bir "seçenek" değil, "vazgeçilmez bir ortak" olduğu vurgulandı. Haberde, özellikle Karadeniz’deki deniz gücü ve Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik arabuluculuk yeteneğiyle Türkiye'nin, Washington’un bıraktığı stratejik boşluğu dolduracak tek aktör olduğu ifade edildi.