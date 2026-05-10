"Tek çaremiz Ankara" itirafı! "Türkiye savunma sanayiinde yeni efendi" dediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ve Avrupa güvenliğinden elini çekme sinyalleri vermesi üzerine panikleyen Brüksel, yeni savunma kalesi olarak rotayı Ankara’ya kırdı. Fransa merkezli RFI tarafından yayımlanan analizde, Türkiye’nin operasyonel geçmişi ve hızla devleşen savunma sanayii ile Avrupa için artık bir "seçenek" değil, "vazgeçilmez bir ortak" olduğu vurgulandı. Haberde, özellikle Karadeniz’deki deniz gücü ve Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik arabuluculuk yeteneğiyle Türkiye'nin, Washington’un bıraktığı stratejik boşluğu dolduracak tek aktör olduğu ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, NATO'da yeni bir krize sebep oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Avrupa'dan hamle yapmasını isterken, söz konusu talebi karşılık bulmadı. Bu gelişmenin ardından Trump yönetimi Avrupa'ya sert eleştirilerde bulunurken, bazı askeri uzmanlar ise ABD'nin NATO'dan çıkabileceğini iddia etti. Trump'ın eleştiri oklarının hedefinde olan Avrupa ise yeni güvenlik şemsiyesi arayışında girdi. Fransa merkezli "rfi" internet sitesi Türkiye'nin Avrupa'nın vazgeçilmez savunma ortağı olarak öne çıktığını bildirdi.

Haberde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri Ankara'ya yaptığı ziyarete vurgu yapılarak, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma şirketlerinden ve Avrupa'ya giderek artan bir silah tedarikçisi olan Aselsan'ın Ankara temaslarında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. Rutte'nin Ankara'da önemli mesajlar verdiği ifade edilen haberde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı şiddetle devam ediyor, Çin'in askeri modernizasyonu ve nükleer genişlemesi sürüyor ve İran terör ve kaos yayıyor; bunu Türkiye'de de hissediyorsunuz" dediği aktarıldı.

Haberde, Türkiye'ye karşı Avrupa'nın duruşunun değiştiği ifade edilerek özellikle savunma sanayi alanında Brüksel'in Ankara'ya ihtiyaç duyacağı vurgulandı. Haberde, ABD'nin Avrupa güvenliğinden ne kadar uzaklaşırsa, Türkiye'nin Avrupa için o kadar önemli hale geleceği ifade edilerek bu dinamiğin, NATO'nun yapısını yeniden şekillendirmeye başladığı aktarıldı. Haberde Türkiye'nin genişleyen yeteneklerinin ve operasyonel geçmişinin, Avrupa'nın her zamankinden daha çok dikkatini çekmeye başladığı ifade edilerek, Washington'un değişen duruşuna karşı Ankara'nın daha net bir yapıya sahip olduğunun altı çizildi.

Haberde, savaş zamanı tahıl koridoru ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri görev grubunda ilerleme kaydedilebileceği belirtilerek, Türkiye'nin, Karadeniz operasyonlarına son derece uygun modern denizaltılarla iddialı bir deniz gücü geliştirme programı da başlattığı dile getirildi. Ankara'nın ayrıca, Moskova ile olan ilişkisinin diplomatik bir avantaj olabileceği ve bu durumun Rusya ile Ukrayna arasında potansiyel bir arabulucu olarak görev yapmasına olanak sağlayabileceği aktarıldı. Bu noktada Türkiye'nin iki taraf arasında birkaç kez barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

