119 milyar dolarlık dev filo için düğmeye basıldı! Tam 50 yeni F-35 ve F-15 alındı

Bölgesel gerilimin zirve yaptığı bir dönemde İsrail, ABD ile imzaladığı 119 milyar dolarlık dev anlaşma kapsamında 50 adet yeni F-35 ve F-15 savaş uçağını envanterine katıyor. Radara yakalanmayan "Adir" hayalet uçakları ve yüksek mühimmat kapasiteli F-15IA’lar ile toplam uçak sayısını 400’e yaklaştıran İsrail, hava gücünü en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu hamleyle özellikle İran’a karşı caydırıcılığını artıran Tel Aviv yönetimi, derin harekat kabiliyetini pekiştirerek Orta Doğu’daki askeri dengeleri yeniden şekillendiriyor.

İsrail, bölgesel tehditlere karşı hava gücünü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla dev bir askeri modernizasyon hamlesine imza attı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD ile yürütülen yaklaşık 119 milyar dolarlık dev bütçeli plan kapsamında iki yeni savaş uçağı filosunun alımı resmen onaylandı.

Yeni tedarik planı, radara yakalanmayan F-35 "Adir" hayalet uçakları ile yüksek mühimmat kapasitesine sahip F-15IA saldırı uçaklarından oluşuyor.

Bu stratejik ikili, İsrail’in operasyonel kabiliyetini iki aşamalı bir güce dönüştürecek: F-35'ler gizlilik özellikleri sayesinde düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirerek yolu açacak, ağır silahlı F-15'ler ise derinlerdeki hedeflere yönelik yoğun ve yıkıcı vuruşlar gerçekleştirecek.

Özellikle İran'a karşı caydırıcılığı artırmayı hedefleyen bu adım, İsrail Hava Kuvvetleri'nin envanterine 50'ye yakın yeni uçak ekleyerek toplam savaş gücünü önemli ölçüde büyütecek.

Halihazırda 300'den fazla savaş uçağına sahip olan İsrail, İran karşısında elini güçlendirmeye çalışırken yetersiz kalan hava savunma sistemlerine karşı direnç kazanacak hem de Orta Doğu genelinde uzun menzilli harekat kapasitesini pekiştirecek.

Bu modernizasyon, aynı zamanda İsrail ile ABD arasındaki askeri iş birliğinin ve bölgesel güvenlik mimarisinin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

