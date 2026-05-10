119 milyar dolarlık dev filo için düğmeye basıldı! Tam 50 yeni F-35 ve F-15 alındı

Bölgesel gerilimin zirve yaptığı bir dönemde İsrail, ABD ile imzaladığı 119 milyar dolarlık dev anlaşma kapsamında 50 adet yeni F-35 ve F-15 savaş uçağını envanterine katıyor. Radara yakalanmayan "Adir" hayalet uçakları ve yüksek mühimmat kapasiteli F-15IA’lar ile toplam uçak sayısını 400’e yaklaştıran İsrail, hava gücünü en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu hamleyle özellikle İran’a karşı caydırıcılığını artıran Tel Aviv yönetimi, derin harekat kabiliyetini pekiştirerek Orta Doğu’daki askeri dengeleri yeniden şekillendiriyor.