Altın yatırımcısına büyük şok! Gram ve çeyrek altın yasaklanıyor mu?
Dünyaca ünlü bir mücevher markası yöneticisinin "gram ve çeyrek altın yasaklansın" önerisi, ekonomi çevrelerinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü finans analisti İslam Memiş, bu öneriye sert tepki göstererek, dar gelirli vatandaşın birikim yapma hakkına darbe vurulmak istendiğini savundu. Daha önce 0,25 ve 0,50 gramlık altınlara getirilen yasakları hatırlatan Memiş, bu tür taleplerin arkasında ticari kaygıların yattığını iddia ederek "Halkın tasarrufundan elinizi çekin" çağrısında bulundu.