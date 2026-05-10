Altın yatırımcısına büyük şok! Gram ve çeyrek altın yasaklanıyor mu?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyaca ünlü bir mücevher markası yöneticisinin "gram ve çeyrek altın yasaklansın" önerisi, ekonomi çevrelerinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü finans analisti İslam Memiş, bu öneriye sert tepki göstererek, dar gelirli vatandaşın birikim yapma hakkına darbe vurulmak istendiğini savundu. Daha önce 0,25 ve 0,50 gramlık altınlara getirilen yasakları hatırlatan Memiş, bu tür taleplerin arkasında ticari kaygıların yattığını iddia ederek "Halkın tasarrufundan elinizi çekin" çağrısında bulundu.

İslam Memiş'ten "Gram ve çeyrek altın yasaklansın" önerisine sert tepki geldi.

İslam Memiş, son günlerde gündemi sarsan 'gram ve çeyrek altın kaldırılsın' önerisine adeta ateş püskürdü. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının yöneticisi tarafından ortaya atılan 'Gram altın ve çeyrek altın lüzumsuz, karaborsası oluşuyor' açıklamalarını sert bir dille eleştiren Memiş, bu hamlenin dar gelirli vatandaşın birikimine darbe vuracağını savundu.

Açıklamanın zamanlamasına ve içeriğine dikkat çeken İslam Memiş, bu önerinin arkasında ticari kaygılar olabileceğini ima etti. Memiş, 'Herhalde işlenmiş altın daha çok satılsın diye bunu söylüyor. Büyük ihtimalle kendi iş alanlarına fayda sağlamak içindir' diyerek sektör temsilcisine tepki gösterdi. Memiş, "Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı" dedi.

Toplumun tasarruf alışkanlıklarının hedef alınmasına karşı çıkan ünlü analist, özellikle düşük bütçeli yatırımcıların durumuna dikkat çekti. Daha önce 0,25 ve 0,50 gramlık altınlar ile 'çekili altın' olarak bilinen işçiliksiz altınlara getirilen yasakları hatırlatan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplum çeyrek alıyor, gram altın alıyor. Elindeki 3-5 kuruş parayla kenara para koyuyor, biriktiriyor. Bu toplum zaten ezilmiş, mahkum olmuş, fakir kalmış. Bu toplum size ne yapıyor mesela?

Bu insanlar 0,25 gram, 0,50 gram altınlar alıyordu. Zaten bunları yasakladınız. Bu insanlar çekili altın alıyordu, işçiliksiz altın alıyordu, parasına göre makasla kestiriyordu, kenara koyuyordu. Onu yasakladınız. Çeyrek altın kaldı geriye, gram altın kaldı. Onu da yasaklayın."

Yorumlar

Kul

kim yasakliyor bunu.altin altındır. Benim anladığım bankalara yönlendirmek garibanida.
