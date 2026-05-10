İran'ın Hürmüz kartından korkmuyorlar! ABD'yi sakat bırakacak tek bir ülke var

Yeni dönemin en dikkat çekici başlıklarından biri ise doğrudan mülkiyet yerine dolaylı kontrol mekanizmalarının öne çıkması. Şirketlerin resmi olarak Çin’e ait görünmemesi, onların Çin etkisinden bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Tedarik zinciri bağımlılığı, kredi ilişkileri, teknoloji lisansları ve benzeri yapılar üzerinden kurulan fiili kontrol, özellikle stratejik sektörlerde ciddi güvenlik riski oluşturuyor. Bu model sayesinde görünürde bağımsız olan şirketler, kriz anlarında Çin’in çıkarlarına göre hareket eden yapılar haline gelebiliyor. Enerji geçiş hatlarındaki kırılganlık elbette kısa vadede büyük etki yaratıyor. Ancak daha derin tehdit, yıllara yayılan yapısal bağımlılık olarak tanımlanıyor. Hürmüz Boğazı bir gecede fiyat şoku yaratabilirken, Çin merkezli tedarik hakimiyeti bir nesil boyunca stratejik baskı kurabilecek kapasite taşıyor. Bu nedenle Washington açısından mesele yalnızca petrol tankerlerinin güvenliği değil; kritik teknoloji, ilaç, batarya, elektronik ve savunma üretiminde kimin kontrol sahibi olduğu sorusuna dönüşmüş durumda.