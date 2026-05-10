İran'ın Hürmüz kartından korkmuyorlar! ABD'yi sakat bırakacak tek bir ülke var
Hürmüz Boğazı krizi , Amerika'nın rakiplerinin tedarik zinciri bağımlılıklarını jeopolitik silahlar olarak nasıl aniden manipüle edebileceklerini göstermektedir. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, petrol fiyatlarını yıllardır görülmemiş seviyelere çıkardı. Araştırmacı yazar Richard Weitz'e göre ABD'nin korkması gereken ülke başka.

Araştırmacı yazar Richard Weitz, İran'ın Hürmüz kartından ziyade Çin'in atacağı adımların ABD'yi korkutması gerektiğini açıkladı.

Küresel ekonomi artık yalnızca limanlar, tankerler ve fabrikalar üzerinden değil; bağımlılık, kırılganlık ve stratejik kontrol üzerinden de şekilleniyor. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ile Çin’in kritik sektörlerde kurduğu hakimiyet, tedarik zincirlerinin yeni çağda doğrudan jeopolitik silaha dönüştüğünü gösteriyor.

Küresel güç mücadelesi artık yalnızca cephede, denizde ya da hava sahasında yaşanmıyor. Yeni dönemde savaşın en etkili araçlarından biri, üretim zincirleri ve kritik malzeme akışları haline gelmiş durumda. Enerjiden yarı iletkenlere, pillerden ilaç hammaddelerine kadar uzanan geniş bir alanda tedarik zincirleri, devletlerin elinde doğrudan baskı aracına dönüşüyor.

Hürmüz Boğazı çevresinde yükselen gerilim, bu yeni jeopolitik tablonun en açık örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İran kaynaklı tehdidin petrol fiyatları üzerindeki etkisi, enerji geçiş noktalarının ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, asıl daha büyük ve daha uzun vadeli meydan okumanın Çin’den geldiği yönündeki değerlendirmeler dikkat çekiyor.

Bugün ülkeler yalnızca askeri kapasiteyle değil, başkalarının hangi ürüne, hangi ham maddeye ve hangi üretim hattına ne kadar bağımlı olduğunu hesaplayarak da güç kuruyor. Bu yeni denklemde tedarik zinciri, klasik bir ekonomik başlık olmaktan çıkıp doğrudan jeopolitik enstrümana dönüşmüş durumda.

Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünü üretmemesi ya da alternatif kanallar oluşturmaması, kriz anlarında ciddi kırılganlık yaratıyor. Enerji akışı durduğunda ya da kritik parça sevkiyatı kesildiğinde yalnızca piyasa değil, devlet kapasitesi de sarsılıyor.

Çin’in son yıllarda attığı adımlar, bu alandaki stratejinin tesadüfi olmadığını gösteriyor. Pekin yönetimi, yalnızca üretim kapasitesini büyütmekle kalmadı; aynı zamanda yabancı ekonomileri Çin merkezli tedarik ağlarına daha bağımlı hale getirecek bir yapı kurdu. Ham maddeden nihai ürüne kadar uzanan bu dikey kontrol modeli sayesinde Çin, küresel piyasanın çeşitli aşamalarında vazgeçilmez oyuncu haline geldi. Böylece yalnızca rekabet eden değil, gerektiğinde tedariki yönlendiren, kısıtlayan ya da siyasi baskı aracı olarak kullanan bir konuma yerleşti.

Çin’in en dikkat çekici avantajlarından biri kritik mineraller üzerindeki hakimiyeti. Gelişmiş elektronik, savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretiminde kullanılan bazı stratejik hammaddelerde kurduğu üstünlük, rakip ülkeler açısından büyük risk oluşturuyor. Yarı iletken üretiminde ihtiyaç duyulan bazı özel mineraller ile savunma sanayisinde kullanılan vazgeçilmez maddeler üzerindeki kontrol, Çin’e doğrudan stratejik baskı kapasitesi sağlıyor. Bu durum, teknolojik üstünlüğün yalnızca laboratuvarlarda değil, maden sahalarında ve sevkiyat ağlarında da belirlendiğini gösteriyor.

Çin’in yalnızca tedariki keserek değil, aşırı üretim ve düşük fiyat politikasıyla da rakiplerini zorladığı değerlendiriliyor. Piyasaya yoğun şekilde mal sürerek yabancı üreticileri ekonomik olarak baskılayan bu model, kısa vadede ucuz ürün avantajı sunsa da uzun vadede yerli üretim kapasitesini aşındırıyor. Birçok ülke bu nedenle iki yönlü baskı altında kalıyor. Hem kritik alanlarda Çin’e bağımlılık artıyor hem de yerel sanayi, düşük maliyetli Çin ürünleri karşısında rekabet gücünü kaybediyor.

Elektrikli araçlardan dronlara, bilgisayarlardan gelişmiş savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda kullanılan lityum iyon piller, yeni çağın stratejik ürünlerinden biri haline geldi. Bu alandaki üretim gücü, yalnızca otomotiv sektörünü değil, askeri ve dijital kapasiteyi de doğrudan etkiliyor. Çin’in burada kurduğu üstünlük, meseleye yalnızca sanayi politikası olarak bakılamayacağını gösteriyor. Çünkü pil üretimi artık yalnızca enerji dönüşümünün değil, askeri ve teknolojik rekabetin de temel başlıklarından biri. Pekin’in bu gücü yalnızca doğal kaynaklara dayanmıyor. Para birimi yönetimi, ucuz kredi, vergi avantajı, devlet teşviki ve ihracat destekleriyle şirketlerine sağladığı kapsamlı koruma, Çin’i küresel rekabette ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Bu yapı sayesinde Çinli şirketler yalnızca maliyet avantajı kazanmıyor; aynı zamanda rakiplerini baskılayacak ölçekte fiyatlama yapabiliyor. Böylece serbest piyasa görünümü altında, güçlü devlet yönlendirmesiyle büyüyen bir üretim modeli ortaya çıkıyor.

Yeni dönemin en dikkat çekici başlıklarından biri ise doğrudan mülkiyet yerine dolaylı kontrol mekanizmalarının öne çıkması. Şirketlerin resmi olarak Çin’e ait görünmemesi, onların Çin etkisinden bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Tedarik zinciri bağımlılığı, kredi ilişkileri, teknoloji lisansları ve benzeri yapılar üzerinden kurulan fiili kontrol, özellikle stratejik sektörlerde ciddi güvenlik riski oluşturuyor. Bu model sayesinde görünürde bağımsız olan şirketler, kriz anlarında Çin’in çıkarlarına göre hareket eden yapılar haline gelebiliyor. Enerji geçiş hatlarındaki kırılganlık elbette kısa vadede büyük etki yaratıyor. Ancak daha derin tehdit, yıllara yayılan yapısal bağımlılık olarak tanımlanıyor. Hürmüz Boğazı bir gecede fiyat şoku yaratabilirken, Çin merkezli tedarik hakimiyeti bir nesil boyunca stratejik baskı kurabilecek kapasite taşıyor. Bu nedenle Washington açısından mesele yalnızca petrol tankerlerinin güvenliği değil; kritik teknoloji, ilaç, batarya, elektronik ve savunma üretiminde kimin kontrol sahibi olduğu sorusuna dönüşmüş durumda.

Bu tablo karşısında ABD’nin son dönemde daha dayanıklı, daha çeşitli ve Çin dışı tedarik hatları kurmaya yöneldiği görülüyor. Özellikle güvenilir ortaklarla birlikte yeni sanayi zincirleri oluşturma hedefi, stratejik bağımlılığı azaltma çabasının parçası olarak öne çıkıyor. Ancak yalnızca dış ortaklıklar kurmak yeterli görülmüyor. Ülke içinde üretim kapasitesi, iş gücü eğitimi, altyapı ve destekleyici yan sanayi ağlarının da güçlendirilmesi gerektiği savunuluyor. Çünkü kritik bir teknoloji geliştirmek tek başına yeterli olmuyor; onu ayakta tutacak tedarik omurgasının da kurulması gerekiyor.

Küresel sistemin geldiği noktada tedarik zincirleri artık yalnızca ticaretin konusu değil. Limanlar, rafineriler, maden sahaları, pil fabrikaları ve yarı iletken hatları; yeni jeopolitik mücadelenin cepheleri haline geliyor. Bugünün dünyasında bir ülkenin gücü, sadece kaç füze ürettiğiyle değil, rakibinin hangi parça olmadan üretim yapamayacağını ne kadar iyi hesapladığıyla da ölçülüyor. Bu yüzden tedarik zinciri savaşı, artık geleceğin değil, bugünün en kritik jeopolitik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Haber Kaynağı: The National Interest

