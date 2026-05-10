İran'ın Hürmüz kartından korkmuyorlar! ABD'yi sakat bırakacak tek bir ülke var

Elektrikli araçlardan dronlara, bilgisayarlardan gelişmiş savunma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda kullanılan lityum iyon piller, yeni çağın stratejik ürünlerinden biri haline geldi. Bu alandaki üretim gücü, yalnızca otomotiv sektörünü değil, askeri ve dijital kapasiteyi de doğrudan etkiliyor. Çin’in burada kurduğu üstünlük, meseleye yalnızca sanayi politikası olarak bakılamayacağını gösteriyor. Çünkü pil üretimi artık yalnızca enerji dönüşümünün değil, askeri ve teknolojik rekabetin de temel başlıklarından biri. Pekin’in bu gücü yalnızca doğal kaynaklara dayanmıyor. Para birimi yönetimi, ucuz kredi, vergi avantajı, devlet teşviki ve ihracat destekleriyle şirketlerine sağladığı kapsamlı koruma, Çin’i küresel rekabette ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Bu yapı sayesinde Çinli şirketler yalnızca maliyet avantajı kazanmıyor; aynı zamanda rakiplerini baskılayacak ölçekte fiyatlama yapabiliyor. Böylece serbest piyasa görünümü altında, güçlü devlet yönlendirmesiyle büyüyen bir üretim modeli ortaya çıkıyor.