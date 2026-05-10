  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD şaşkın, dünya alarmda: Havacılıkta “üç büyükler” devri bitti, Türk canavarı, F-35’in motorunu tahtından etti Bakanlıktan ‘atama’ tepkisi! Hukuki haklar kullanılacak En çok Türk askerinin bulunduğu ülkeler belli oldu! O ülkede 40 bin askerimiz var! Beklenmedik tablo: Yabancı turist Türkiye'de otelden dışarı adım atmıyor Bu alışkanlığı kesinlikle bırakın! Buzdolabının o bölümüne sakın yumurta koymayın Düğün masrafına sponsorlu çözüm! Damatlığını reklam panosuna çevirdi Toplam nükleer başlık sayısı dudak uçuklattı! İşte elinde en çok atom bombası bulunduran 10 ülke Pazartesi sabahına hazır olun! İslam Memiş, altın için “altın vuruş” tarihini verdi Dünyanın en büyük imparatorlukları belli oldu! Osmanlı İmparatorluğu kaçıncı sırada? Mavi Vatan’da hayalet güç! Türkiye dünyanın en seçkin 10 ülkesi arasına girdi
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli, dul ve yetim için hem maaş hem de bayram ikramiyesinin birlikte yatırılması gündemde.

#1
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

SGK’nın ödeme takvimi merakla beklenirken, ikramiye tutarları ve ödeme tarihine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlere de hisseleri oranında ikramiye ödemesi yapılacak. Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, gözler Çalışma Bakanlığı veya SGK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.

#2
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'nda da ödemelerin 4 bin TL üzerinden yapılacağını belirtti.

#3
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? Emeklilere kök maaşı ne kadar olursa olsun 4.000 TL ödeme yapılırken, dul ve yetimler ise hisseleri oranında ikramiye alıyor. Hisse oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

u hisse (eş ağırlıklı durumlar): 3.000 TL P hisse (eş + çocuk paylaşımı): 2.000 TL % hisse (yetim çocuk): 1.000 TL

#5
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

ÇİFTE MAAŞ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? Eşi vefat eden bir kişi hem emekli maaşı hem de dul maaşı alabiliyor. İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapıldığı için iki aylık alanlara, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak. Yani bukişi en çok 4 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.

#6
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

ÇALIŞAMAYAN DA İKRAMİYE ALACAK İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak.

#7
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK? Kurban Bayramı bu sene 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilen Ramazan Bayramı'nda da ikramiye ödemeleri 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaştı. Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.

#8
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

SGK ÇALIŞMALARA BAŞLADI Sürecin resmiyet kazanması için ilgili kurumların harekete geçtiğini belirten Erdem, "Çalışma Bakanımıza bu soru sorulduğunda erken ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışıyor dedi. Geçtiğimiz bayramda da bildiğiniz gibi ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Bugün yarın bu kararın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Erdem, ödemelerin erkene çekilmesi ihtimaline dair, "Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Eğer maaşınızı 17'sinde alıyorsanız ikramiyeniz de o gün yatmış olacak. Böylece daha erken bir ikramiye ve maaş ödemesi gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!

İKRAMİYE ERKEN ÖDENEBİLİR Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bayram ikramiyesinin erken ödenmesi için çalışma yapılacağını söylemişti. Işıkhan, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sinan

Çok iyi oldu ikramiyelerle kırban alır kalanıylada harçlık dağıtılır Hakikaten büyük müjde ......... .
TÜM YORUMLARA GİT
Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, sıcak gelişmeyi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre; Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı Tuğgeneral..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! İki kurumun başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, terör devleti İsrail'in uykularını kaçırmaya devam ediyor. Kahraman mücahitlerden oluşan Hamas heyeti ile görüş..
Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu
Gündem

Bakan Gürlek 'hayırlı olsun' diyerek yeni gelişmeyi duyurdu

Yargı teşkilatındaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sandıklı, Serik ve Suşehri ağır ceza mahkemelerini k..
CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"
Gündem

CHP'de itirafçı depremi: "Sıra küçük sazanda!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda önemli isimlerin "etkin pişmanlıktan" yararlandığını açıklamasının ..
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23