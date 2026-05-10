Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi!
Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli, dul ve yetim için hem maaş hem de bayram ikramiyesinin birlikte yatırılması gündemde.
SGK’nın ödeme takvimi merakla beklenirken, ikramiye tutarları ve ödeme tarihine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlere de hisseleri oranında ikramiye ödemesi yapılacak. Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, gözler Çalışma Bakanlığı veya SGK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'nda da ödemelerin 4 bin TL üzerinden yapılacağını belirtti.
DUL VE YETİMLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? Emeklilere kök maaşı ne kadar olursa olsun 4.000 TL ödeme yapılırken, dul ve yetimler ise hisseleri oranında ikramiye alıyor. Hisse oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.
%75 hisse (eş ağırlıklı durumlar): 3.000 TL
%50 hisse (eş + çocuk paylaşımı): 2.000 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.000 TL
ÇİFTE MAAŞ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? Eşi vefat eden bir kişi hem emekli maaşı hem de dul maaşı alabiliyor. İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapıldığı için iki aylık alanlara, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak. Yani bukişi en çok 4 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.
ÇALIŞAMAYAN DA İKRAMİYE ALACAK İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak.
İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK? Kurban Bayramı bu sene 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilen Ramazan Bayramı'nda da ikramiye ödemeleri 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaştı. Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.
SGK ÇALIŞMALARA BAŞLADI Sürecin resmiyet kazanması için ilgili kurumların harekete geçtiğini belirten Erdem, "Çalışma Bakanımıza bu soru sorulduğunda erken ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışıyor dedi. Geçtiğimiz bayramda da bildiğiniz gibi ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Bugün yarın bu kararın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Erdem, ödemelerin erkene çekilmesi ihtimaline dair, "Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Eğer maaşınızı 17'sinde alıyorsanız ikramiyeniz de o gün yatmış olacak. Böylece daha erken bir ikramiye ve maaş ödemesi gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.
İKRAMİYE ERKEN ÖDENEBİLİR Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bayram ikramiyesinin erken ödenmesi için çalışma yapılacağını söylemişti. Işıkhan, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullanmıştı.
