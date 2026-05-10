Daha dün ambargo koyanlar, işbirliği için tıpış tıpış geldi! SAHA 2026 Türkiye’nin gücünü cümle âleme gösterdi

"Artık takip edilen, trend belirleyen bir ülkeyiz savunma sanayisinde. Bu fuar bunun da göstergesi oldu. Bütün dünya 'Türkiye ne yapmış, Türkiye'de neler yapılıyor?' diye takip etmek için burada. Bu da önemli bir konuydu. Daha önce çeşitli vesilelerle bizimle ambargo dahil birçok sorunu yaşamış ülkenin bugün birlikte 'ne yapabiliriz' diye buraya gelmiş olması da bizim geldiğimiz noktayı, Türkiye'nin gücünü, milletimizin gücünü tescilleyen bir konu oldu. Tüm bu yönleriyle gerçekten büyük, başarılı, faydalı, verimli bir fuar oldu. Türk savunma sanayisi bütün olarak milletin desteğiyle, devletinin liderliğinde dünyaya damga vurmaya, yeniliklerle yoluna devam etmeye, bütün bu başarı sürdürmeye devam edecek."