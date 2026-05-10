Daha dün ambargo koyanlar, işbirliği için tıpış tıpış geldi! SAHA 2026 Türkiye’nin gücünü cümle âleme gösterdi
Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gözler önüne seren SAHA 2026, 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sona erdi. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarın kapanış toplantısı, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, fuarın sektöre katkıları ve ulaşılan istatistikler paylaşıldı.

Murat İkinci, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl rekorlara imza attığını belirterek, fuara gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti. SAHA 2026'nın 400 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirildiğini aktaran İkinci, "150 binden fazla ziyaretçimiz, şu anda da bu sayı artmaya devam ediyor, SAHA 2026'yı ziyaret etti. Bununla beraber yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat projesinin de imzası gerçekleştirildi. Bu bir önceki SAHA fuarından çok daha yüksek bir rakam. Aslında Türk savunma sanayisinin ivmesini, gelişimini ve yurt dışından olan ilginin de en bariz göstergelerinden bir tanesi. Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz SAHA 2026'da 75'ten fazla ülkenin delegasyonunu misafir ettik." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi firmaları tarafından 200'den fazla yeni ürünün tanıtımının yapılmasının fuarın en önemli başarı unsurlarından biri olduğunu vurgulayan İkinci, organizasyonun Türk sanayisinin motivasyonu yüksek ve inovatif yapısını uluslararası alanda kanıtladığını kaydetti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da bugüne kadarki en yüksek katılımlı SAHA'yı tamamladıklarını belirterek, özellikle Avrupa eksenli ziyaretçilerin yoğunluğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin savunma sanayisi gücüyle Avrupa'nın güvenliği için kritik bir konumda olduğunun, fuardaki temaslarda bir kez daha görüldüğünü aktaran Akyol, şöyle konuştu:

"Artık takip edilen, trend belirleyen bir ülkeyiz savunma sanayisinde. Bu fuar bunun da göstergesi oldu. Bütün dünya 'Türkiye ne yapmış, Türkiye'de neler yapılıyor?' diye takip etmek için burada. Bu da önemli bir konuydu. Daha önce çeşitli vesilelerle bizimle ambargo dahil birçok sorunu yaşamış ülkenin bugün birlikte 'ne yapabiliriz' diye buraya gelmiş olması da bizim geldiğimiz noktayı, Türkiye'nin gücünü, milletimizin gücünü tescilleyen bir konu oldu. Tüm bu yönleriyle gerçekten büyük, başarılı, faydalı, verimli bir fuar oldu. Türk savunma sanayisi bütün olarak milletin desteğiyle, devletinin liderliğinde dünyaya damga vurmaya, yeniliklerle yoluna devam etmeye, bütün bu başarı sürdürmeye devam edecek."

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ise SAHA 2026'nın 2015 yılında 5 bin metrekarelik bir alanla başladığını hatırlatarak, gelinen noktanın şaşırtıcı boyutlara ulaştığını ifade etti. Dünyanın birçok yerindeki fuarlara katıldıklarını ancak hiçbirinde bu ambiyansı görmediklerini belirten Keleş, "Bu fuarda 55 yabancı bakan ya da bakan yardımcısını ağırladık. Böyle bir teveccüh herhangi bir fuarda söz konusu değil. Türkiye'nin uluslararası konumlanması, Türk savunma sanayisinin hızlı ivmesi ve özellikle teknoloji transferinde müşteri-satıcı ilişkisinden ziyade paydaşlığa yönlenen ticaret karakteri ciddi ilgi topluyor." diye konuştu.

