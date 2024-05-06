  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

2024-05-06 19:30:44
Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

Save The Children, İsrail'in Refah'taki sivilleri zorla yerinden etme kararının, çocuklar için feci sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

#1
Foto - Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan, İsrail'in, Refah'ın doğusundaki 100 bin sivilden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin yapılan açıklamada, Refah'a olası kara saldırısının, yüz binlerce kişiyi kaçmaya zorlaması ve Gazze'nin son sığınağı olan Refah'taki yardım çabalarını engellemesi nedeniyle çocukları korumak için zamanın tükendiğine ve ölümcül sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi.

#2
Foto - Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

İsrail'in, Refah'ın doğusundaki sivillerin bölgeyi boşaltması talimatının, bölgede bir gece boyunca süren ve 8'i çocuk en az 22 kişinin ölümüne neden olan yoğun bombardımanın ardından geldiğine değinilen açıklamada, Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısına düzenlenen saldırılarda da 3 kişinin öldüğü vurgulandı. "Bugünün hiç gelmeyeceğini umuyorduk" Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Üst Yöneticisi (CEO) Inger Ashing, "Bugünün hiç gelmeyeceğini umuyorduk. Haftalardır sivilleri yasal olarak yerinden etmek ve korumak için uygulanabilir tahliye planı olmadığı konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

Ashing, bu durumun çocuklar üzerinde yaratacağı yıkıcı sonuçlara ilişkin de uyarıların yapıldığını hatırlatarak, "Haftalardır önleyici eylem çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplum görmezden geldi. Artık görmezden gelemezler." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

Gazze'de güvenli hiçbir yerin olmadığının altını çizen Ashing, şunları kaydetti:

#5
Foto - Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

"Mevcut kısıtlamalar altında insanların hayatta kalmaları için gereken temel ihtiyaçlara erişebilecekleri hiçbir yer yok. İnsanları Refah'tan zorla çıkarmak ve yardım müdahalesini daha da aksatmak, muhtemelen pek çok çocuğun kaderini belirleyecektir. İnsani yardıma erişimin engellenmesi çocuklara karşı ağır bir ihlaldir ve açlık asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalıdır. Tüm devletleri, sivilleri korumak ve Refah'ta işlenen vahşet suçlarını önlemek üzere derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."

#6
Foto - Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor. İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Duayı duyunca çıldırdı! 2024’te CHP zulmü
Gündem

Duayı duyunca çıldırdı! 2024’te CHP zulmü

Seçim sürecinde İslam’a saygılı görünen ve mütedeyyin kesime yaranmak için maske takan CHP, seçimlerden sonra Müslümanlara yönelik zulme ayn..
Ücretli öğretmenlere müjde!
Gündem

Ücretli öğretmenlere müjde!

Milli Eğitim Bakanlığı, maaşları asgari ücret seviyesinde olan özel okul öğretmenlerinin özlük hakları ile ilgili çalışma yürütüyor. Özelde ..
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine büyük indirim
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine büyük indirim

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzin ve motorin grubuna salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 liralık indirim bekle..
Savunma sanayide yeni nesil! Dedelerini engellediler şimdi torunlar yapıyor
Teknoloji

Savunma sanayide yeni nesil! Dedelerini engellediler şimdi torunlar yapıyor

Milli Savunma Sanayinin temellerini atan Nuri Killigil, Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi isimler çeşitli komplolarla engellendi..
Herkes 2028’i beklerken... KAAN için “ilk uçuş” müjdesi

Herkes 2028’i beklerken... KAAN için “ilk uçuş” müjdesi

Diyanet açıkladı! Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Ekonomi

Diyanet açıkladı! Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23