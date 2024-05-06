Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

"Mevcut kısıtlamalar altında insanların hayatta kalmaları için gereken temel ihtiyaçlara erişebilecekleri hiçbir yer yok. İnsanları Refah'tan zorla çıkarmak ve yardım müdahalesini daha da aksatmak, muhtemelen pek çok çocuğun kaderini belirleyecektir. İnsani yardıma erişimin engellenmesi çocuklara karşı ağır bir ihlaldir ve açlık asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalıdır. Tüm devletleri, sivilleri korumak ve Refah'ta işlenen vahşet suçlarını önlemek üzere derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."