Save The Children'dan Refah uyarısı: Ölümcül sonuçlar doğuracak

İsrail'in, Refah'ın doğusundaki sivillerin bölgeyi boşaltması talimatının, bölgede bir gece boyunca süren ve 8'i çocuk en az 22 kişinin ölümüne neden olan yoğun bombardımanın ardından geldiğine değinilen açıklamada, Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısına düzenlenen saldırılarda da 3 kişinin öldüğü vurgulandı. "Bugünün hiç gelmeyeceğini umuyorduk" Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Üst Yöneticisi (CEO) Inger Ashing, "Bugünün hiç gelmeyeceğini umuyorduk. Haftalardır sivilleri yasal olarak yerinden etmek ve korumak için uygulanabilir tahliye planı olmadığı konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.