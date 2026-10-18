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Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı

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Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında bir römorkörün kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu duyurdu.

#1
Foto - Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin Hor Fakkan kentinin kuzeydoğusunda bir römorkörün belirsiz mühimmatlarla vurulduğuna dair güvenilir bir kaynaktan ihbar aldıkları belirtildi.

#2
Foto - Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı

Römorkörün güneye doğru ilerlediği sırada saldırıya uğradığı ancak buna rağmen seyrine devam ettiği ifade edildi.

#3
Foto - Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı

Saldırı sonucu bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

#4
Foto - Hangi mühimmatla vurulduğu tespit edilemedi! BAE açıklarında gizemli saldırı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

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