Adresleri deşifre oldu! Emniyet ve İstihbarat, eş zamanlı operasyonla feleklerini şaşırttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, 10 yıldır firari ve ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesi başta olmak üzere basın-yayın organlarında editör ve muhabir olarak çalıştığı, yayın yönetmenliği yaptığı tespit edilen Mehmet Yılmaz'ın sözde "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evlerinde kaldığı belirlendi.