Dünya
6
Yeniakit Publisher
Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache’lere can suyu geldi
Haber Merkezi

Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache'lere can suyu geldi

Apache helikopter filosu için Boeing ile dev bir sözleşme imzalandı. Anlaşma 2030’a kadar operasyonel gücü garanti altına alacak.

#1
Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache'lere can suyu geldi

ABD Savaş Bakanlığı, Boeing ile yapılan sözleşmenin ordunun en kritik muharebe havacılığı varlıklarından birinin 2030 yılına kadar uzun vadeli hazır olma durumunu garanti altına alacağını duyurdu. Pentagon, bu girişimin küresel ölçekte artan ordu havacılığı talepleri karşısında sürdürülebilirlik, operasyonel kullanılabilirlik ve muharebe güvenilirliğine öncelik verdiğini belirtti.

#2
Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache'lere can suyu geldi

AH-64 Apache, yüksek yoğunluklu muharebe operasyonları için tasarlanmış çift motorlu ve dört pervaneli bir taarruz helikopteridir. T700-GE-701C ve sonraki konfigürasyonlarda kullanılan iki General Electric T700 türbin motoru ile güçlendirilen helikopter, yaklaşık 293 km/s maksimum hıza ulaşmaktaDIR ve çatışmalı ortamlar için hayatta kalabilirlik açısından optimize edilmiştir.

#3
Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache'lere can suyu geldi

Sözleşme kapsamında sürdürülecek Apache filosunun belirleyici özelliklerinden biri gelişmiş sensör ve aviyonik mimarisi olacak. AH-64D ve sonraki modeller, ana rotorun üzerinde yer alan AN/APG-78 Longbow milimetre dalga atIŞ kontrol radarına sahip. Bu radar, tüm hava koşullarında ve görüşün kısıtlı olduğu durumlarda hedef tespit, sınıflandırma ve taarruz imkânı sağlar.

#4
Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache'lere can suyu geldi

Yeni sözleşme kapsamında finanse edilecek üretim sonrası destek, depo seviyesi bakım, hava araçlarının gövde, transmisyon ve rotor sistemlerinin onarım ve revizyonunu; ayrıca aviyonik sürdürülebilirlik, yedek parça yönetimi ve teknik mühendislik desteğini kapsayacak. Bu kapsam, kompozit ana rotor kanatları, geliştirilmiş transmisyonlar, dijital bağlantı ve insansız hava araçları ile birlikte çalışabilme kabiliyetleri içeren en yeni Apache konfigürasyonları için kritik öneme sahip.

#5
Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache'lere can suyu geldi

Sözleşme, Kasım 2025’te açıklanan başka bir Apache sözleşmesini takip ediyor. O dönemde ABD, Boeing’e yabancı askeri müşteriler için AH-64E taarruz helikopterleri, Longbow mürettebat eğitim cihazları ve ilgili ekipmanlar için yaklaşık 4,7 milyar dolarlık bir sözleşme vermişti. İki sözleşme bir arada değerlendirildiğinde, Apache’nin hem üretimi hem de sürdürülebilirliği, ABD Ordusu ve müttefikleri için öncelikli konumunu sürdürüyor.

