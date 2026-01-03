Savaş helikopterleri için dev bütçe! Kesenin ağzı açıldı, Apache’lere can suyu geldi

Sözleşme, Kasım 2025’te açıklanan başka bir Apache sözleşmesini takip ediyor. O dönemde ABD, Boeing’e yabancı askeri müşteriler için AH-64E taarruz helikopterleri, Longbow mürettebat eğitim cihazları ve ilgili ekipmanlar için yaklaşık 4,7 milyar dolarlık bir sözleşme vermişti. İki sözleşme bir arada değerlendirildiğinde, Apache’nin hem üretimi hem de sürdürülebilirliği, ABD Ordusu ve müttefikleri için öncelikli konumunu sürdürüyor.