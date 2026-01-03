Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllardır yorumculuk yapan avukat Rahmi Özkan'ın 2 Ocak Cuma günü neden yayına çıkmadığı belli oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, yıllardır yayında yer alan avukat Rahmi Özkan’ın stüdyoda olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Özkan’ın programa neden katılmadığı sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı.
Programın sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla merak edilen soruya yanıt verdi. Anlı, Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan’ın acil bir ameliyat geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Müge Anlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rahmi Özkan’ın eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Mide şikâyetiyle başlayan süreçte kalbiyle ilgili ciddi bir sorun ortaya çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an durumu iyi ama aile çok endişeli. İnşallah güzel haberler vereceğiz.”
Rahmi Özkan’ın yokluğu, yılın son gününde yaşanan canlı yayın tartışması nedeniyle daha da dikkat çekti. Programda Arif Göçer’in kayıp eşiyle ilgili dosya ele alınırken, Özkan’ın boşanma sürecine dair sözleri Müge Anlı’nın sert tepkisine yol açmıştı.
Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın hukuki değerlendirmesine itiraz ederek, “Benim programımda böyle şeyler konuşulmasın” demiş, tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından Özkan’ın yayına çıkmaması, izleyiciler tarafından programdan ayrıldı mı? sorularını da beraberinde getirdi.
Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın pazartesi günü yeniden programa dönebileceğini belirterek izleyicilerden dua istedi. Özkan’ın programdan ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.
