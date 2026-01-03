  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Göz altı morluklarına sır gibi saklanan mucizevi çözüm: Bebek gibi cildin sırrı! Kolejen etkisini birçok kişi bilmiyor

İkinci el oto alacaklara dikkat: Bakan fotoğraf paylaşarak uyardı!

Venezuela'ya çöken Trump 2,92 milyon dolarlık anlaşmadan caydı

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

İyi haberi verdiler... Fenerbahçe, Ademola Lookman ile anlaştı, sıra kulübünde!

Beklenmedik gelişme City'den duyuruldu: Bernardo Silva'yı isteyen Galatasaray'a haber var: Satıyorlar!

Venezeula’da neler oluyor? ABD’nin saldırısına dünyadan peş peşe tepkiler

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!
Medya
7
Yeniakit Publisher
Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllardır yorumculuk yapan avukat Rahmi Özkan'ın 2 Ocak Cuma günü neden yayına çıkmadığı belli oldu.

#1
Foto - Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde, yıllardır yayında yer alan avukat Rahmi Özkan’ın stüdyoda olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Özkan’ın programa neden katılmadığı sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı.

#2
Foto - Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

Programın sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla merak edilen soruya yanıt verdi. Anlı, Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan’ın acil bir ameliyat geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu söyledi.

#3
Foto - Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

Müge Anlı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rahmi Özkan’ın eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Mide şikâyetiyle başlayan süreçte kalbiyle ilgili ciddi bir sorun ortaya çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an durumu iyi ama aile çok endişeli. İnşallah güzel haberler vereceğiz.”

#4
Foto - Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

Rahmi Özkan’ın yokluğu, yılın son gününde yaşanan canlı yayın tartışması nedeniyle daha da dikkat çekti. Programda Arif Göçer’in kayıp eşiyle ilgili dosya ele alınırken, Özkan’ın boşanma sürecine dair sözleri Müge Anlı’nın sert tepkisine yol açmıştı.

#5
Foto - Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın hukuki değerlendirmesine itiraz ederek, “Benim programımda böyle şeyler konuşulmasın” demiş, tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından Özkan’ın yayına çıkmaması, izleyiciler tarafından programdan ayrıldı mı? sorularını da beraberinde getirdi.

#6
Foto - Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın pazartesi günü yeniden programa dönebileceğini belirterek izleyicilerden dua istedi. Özkan’ın programdan ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gündem

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23