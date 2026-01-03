  • İSTANBUL
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Opel'den dev kampanya geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Opel'den dev kampanya geliyor

Opel, binek, SUV ve hafif ticari araç modellerinde geçerli sıfır faizli kredi ve nakit indirim seçeneklerini içeren yeni ocak kampanyasını açıkladı.

1
#1
Foto - Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Opel'den dev kampanya geliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Opel Corsa'nın manuel şanzımanlı Edition versiyonu 150 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Modelin diğer tüm versiyonlarında ise 300 bin lira için aynı koşullarda kredi olanağı sağlanıyor.

#2
Foto - Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Opel'den dev kampanya geliyor

Kampanyayla Opel Astra 300 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor.

#3
Foto - Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Opel'den dev kampanya geliyor

SUV segmentinde yer alan Frontera Hybrid modeli 150 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle sunulurken, Frontera Elektrik ve Corsa Elektrik modellerinde 300 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı bulunuyor. Opel Mokka, 300 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle showroom'larda yer alırken, markanın SUV’daki amiral gemisi Grandland Hybrid, işletmelere özel olarak 400 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla kampanya kapsamında bulunuyor.

#4
Foto - Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Opel'den dev kampanya geliyor

Hafif ticari araçlarda ise KOBİ’lere özel fırsatlar öne çıkıyor. Combo ve Combo Cargo modellerinde 600 bin lira için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği sunuluyor.

#5
Foto - Sıfır otomobil almak isteyenler müjde! Opel'den dev kampanya geliyor

Movano modelinde 600 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi ya da nakit indirim imkanı bulunurken, Zafira, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van modellerinde farklı kredi tutarlarıyla sıfır faizli finansman olanakları sağlanıyor.

