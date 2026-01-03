Göz altı morluklarına sır gibi saklanan mucizevi çözüm: Bebek gibi cildin sırrı! Kolejen etkisini birçok kişi bilmiyor

  • İSTANBUL
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Göz altı morluklarına krem almadan önce mutfağınıza bir göz atmanızda fayda var. Sosyal medyada hızla yayılan bu yeni güzellik sırrı, göz altı morluklarını kapatıcı gibi gizlerken cilt lekelerini de mucizevi bir şekilde aydınlatıyor. Son bilimsel araştırmalar kanıtlıyor kolajen üretimini destekliyor. Sır gibi saklanan bu doğal yöntem ile cildiniz parıl parıl parlayacak, çöken göz çukuruna birebir. İşte ilgili detaylar…

#1
Birçok fenomenin ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz o ürün olarak tanımladığı bu sebze, güzellik dünyasında sivilceleri kurutan kırışıklıklarla savaşan ilaçların yerini alacak bir yöntem olarak da biliniyor.

#2
Hem yüzdeki şişkinliği dindiren hem de cilde doğal bir botoks etkisi sağlayan doğanın sunduğu bu mucizevi çözüm, kimyasal cilt bakım ürünlerinin tahtını sallıyor. Sosyal medya platformları her geçen gün yeni bir güzellik akımına ev sahipliği yaparken, son zamanların parlayan yıldızı patates oldu.

#3
Tiktok'un popüler güzellik içerikleri üreticileri, kimyasal serumları ve göz altı bantlarını bir kenara bırakıp çiğ patates dilimlerine yönelmiş durumda. Göz altındaki morluklardan kurtulmakta zorlanıyorsanız, yanlış kremi kullanıyor olabilirsiniz. İçerik üreticileri, göz altına yerleştirilen patateslerin, kapatıcı etkisi sağladığını iddia ediyor. Yalnızca göz altındaki koyu halkaları gidermeye değil aynı zamanda doğal bir sivilce bandı etkisi gördüğünü de vurguluyorlar. Patatesin içindeki bileşenlerin cilt lekelerini aydınlattığını ve şişlikleri dindirdiğini savunanlar, bu yöntemin yara izlerini hafifletmek konusunda oldukça etkili olduğunu iddia ediyorlar.

#4
Bazı fenomenler ise, bu yöntemi bir adım ileriye taşıyarak patates dilimlerini popüler yüz temizleme pedleri gibi tüm cildine uyguluyorlar. Göz altı morlukları için mucize Takipçilerine çiğ patatesin ihtiyaç duyduklarını bilmedikleri bir cilt bakım hilesi olduğunu içerik üreticileri, patates suyunun aktif sivilceleri kurutma özelliğine dikkat çekiyor. Peki, bu bir sosyal medya çılgınlığı mı yoksa arkasında bilimsel bir gerçeklik mi yatıyor? Araştırmalar, bu doğal yöntemi destekler nitelikte veriler sunuyor 2019 yılında yayımlanan bilimsel bir çalışma, patates kabuğu özütünün cilt hücrelerinde kolajen üretimini tetikleyebileceğini ortaya koymuştu.

#5
Göz altı morlukları, dış etkenler veya altta yatan sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Bu nedenle Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer? Evde göz altı morlukları Nasıl Geçer? Soğuk kompres uygulayın. Salatalık yerleştirin. Antioksidan içeren ve cilt nemlendirici ürünler kullanın. ... Sıvı tüketimini arttırın. Uyku süresini artırın. Morlukların oluştuğu yere çay poşeti koyun. Uyurken başı yükseltin. Genetik göz altı morluklarına kesin çözüm: Gül suyu uygulayın. Soğuk kompres uygulayın · Salatalık yerleştirin · Antioksidan içeren ve cilt nemlendirici ürünler kullanın · Sıvı tüketimini arttırın · Bunlar göz altı morluğu neden olur! Göz altı morluklarının en yaygın nedeni uykusuzluk ve yorgunluktur. Yoğun güneşe maruz kalma, vücudun su ihtiyacını karşılamamak, genetik, yaş, yetersiz beslenme, yorgunluk, anemi, vitamin eksiklikleri ve bazı metabolik sendromlarda göz altı morluklarının diğer yaygın nedenleridir. Ayrıca, göz altı morlukları için aydınlatıcı etkisi olan kremler, şişlikler için ise sıkılaştırıcı özellikteki ürünler tercih edilebilir. Göz altı Morlukları için cildiyeye gidilir mi? Göz altı çökmesi için hangi doktora gidilir? Göz altında yaşanan çökmelerin tedavisi için gidilmesi gereken doktorlar plastik cerrahlar ve dermatoloji uzmanlarıdır. Cilt Bakımı ile bebek gibi bir cildin sırrı: Haftada bir kez yapılan peeling uygulamaları, cilt yüzeyindeki ölü hücreleri uzaklaştırarak daha canlı bir görünüm sağlar. Bebek gibi bir cilt için mutlaka düzenli olarak cilt bakımı yapmanız gerekir. Cilt bakımı yapmadan önce mutlaka cilt tipinizi iyi belirleyin.

