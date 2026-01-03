  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İsrail Türkiye'nin komşusunda köy bastı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail Türkiye'nin komşusunda köy bastı!

İsrailli teröristleri, bugün sabah saatlerinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalındaki Bir Acem beldesinin girişinden Burayka köyün baskın gerçekleştirdi.

#1
Foto - İsrail Türkiye'nin komşusunda köy bastı!

Suriye devlet haber ajansı SANA da 4 pikap ve 4 Hummer olmak üzere 8 araçtan oluşan bir İsrail askeri gücünün bugün şafak vakti ülkenin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan Burayka köyüne girdiğini bildirdi.

#2
Foto - İsrail Türkiye'nin komşusunda köy bastı!

Ajansa göre iki Hummer ve iki pikap araç herhangi bir kontrol noktası oluşturmaksızın Burayka köyünden eski Burayka köyüne doğru hareket etti.

#3
Foto - İsrail Türkiye'nin komşusunda köy bastı!

İki pikap araçtan oluşan bir işgal gücü de önceki gün El Adnaniye noktasından Umm el Azzam köyüne doğru ilerledikten sonra kuzey Kuneytra kırsalındaki Ruyhayna köyüne yöneldi ve kısa bir süre sonra bölgeden geri çekildi.

#4
Foto - İsrail Türkiye'nin komşusunda köy bastı!

Mepanews'in aktardığına göre, dün akşamı ise İsrail işgal ordusuna bağlı güçler, Dera vilayetinin batısındaki Yermuk Havzası bölgesinde yer alan terk edilmiş bir bölgeye girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon
Gündem

Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasının merkezine bomba gibi düşen dev bir soruşturmanın düğmesine bastı.
Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Dünya 3 Ocak 2026 sabahına yüzyılın en büyük askeri operasyonlarından birinin haberiyle uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde V..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23