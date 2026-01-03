İsrail Türkiye'nin komşusunda köy bastı!
İsrailli teröristleri, bugün sabah saatlerinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalındaki Bir Acem beldesinin girişinden Burayka köyün baskın gerçekleştirdi.
Suriye devlet haber ajansı SANA da 4 pikap ve 4 Hummer olmak üzere 8 araçtan oluşan bir İsrail askeri gücünün bugün şafak vakti ülkenin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan Burayka köyüne girdiğini bildirdi.
Ajansa göre iki Hummer ve iki pikap araç herhangi bir kontrol noktası oluşturmaksızın Burayka köyünden eski Burayka köyüne doğru hareket etti.
İki pikap araçtan oluşan bir işgal gücü de önceki gün El Adnaniye noktasından Umm el Azzam köyüne doğru ilerledikten sonra kuzey Kuneytra kırsalındaki Ruyhayna köyüne yöneldi ve kısa bir süre sonra bölgeden geri çekildi.
Mepanews'in aktardığına göre, dün akşamı ise İsrail işgal ordusuna bağlı güçler, Dera vilayetinin batısındaki Yermuk Havzası bölgesinde yer alan terk edilmiş bir bölgeye girdi.
