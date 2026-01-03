  • İSTANBUL
Doğa
5
Yeniakit Publisher
Oltayla yakaladığı martıyı 911 ekipleri kurtardı
DHA Giriş Tarihi:

Oltayla yakaladığı martıyı 911 ekipleri kurtardı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan martıyı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarıp doğaya saldı.

#1
Foto - Oltayla yakaladığı martıyı 911 ekipleri kurtardı

Mudanya ilçesinde, balık tutmak isteyen amatör balıkçının denize attığı oltaya martı takıldı.

#2
Foto - Oltayla yakaladığı martıyı 911 ekipleri kurtardı

Denizde çırpınan martının su üstünde hareketsiz kaldığını anlayan balıkçı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi.

#3
Foto - Oltayla yakaladığı martıyı 911 ekipleri kurtardı

Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları martıyı dolandığı misina ve üzerinde balık bulunan oltadan kurtardıktan sonra doğaya saldılar.

#4
Foto - Oltayla yakaladığı martıyı 911 ekipleri kurtardı

Martının kurtarılmasına tanıklık eden çevredekiler ise ekiplere teşekkür etti.

