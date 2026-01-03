Oltayla yakaladığı martıyı 911 ekipleri kurtardı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan martıyı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarıp doğaya saldı.
Göz altı morluklarına sır gibi saklanan mucizevi çözüm: Bebek gibi cildin sırrı! Kolejen etkisini birçok kişi bilmiyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan martıyı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kurtarıp doğaya saldı.
Mudanya ilçesinde, balık tutmak isteyen amatör balıkçının denize attığı oltaya martı takıldı.
Denizde çırpınan martının su üstünde hareketsiz kaldığını anlayan balıkçı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları martıyı dolandığı misina ve üzerinde balık bulunan oltadan kurtardıktan sonra doğaya saldılar.
Martının kurtarılmasına tanıklık eden çevredekiler ise ekiplere teşekkür etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23