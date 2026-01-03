Programdan çekilecekler! 'O uçakların müşterisi Türkiye olabilir' deniyor
Çekya F-35 programından ciddi ciddi ayrılmayı düşünüyor. Son gelişmeler böyleyken Çekya'nın programdan çekilmesi halinde uçakların Türkiye'ye verilebileceği konuşuluyor.
Çekya’da göreve başlayan yeni hükümet, F-35 savaş uçağı tedarik programını yeniden değerlendirme sürecine girmiş durumda.
Başbakan Andrej Babiš, Çek Hava Kuvvetleri için planlanan F-35 alımının iptal edilebileceğini ve üretim sürecine girmiş uçakların müttefik bir ülkeye devredilmesinin masada olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Çekya için sipariş edilen 24 adet F-35A uçağının olası bir çekilme durumunda hangi ülkelere yönlendirilebileceği sorusunu gündeme getirdi.
F-35 programında üretim, ABD ve ihracat müşterilerinin siparişlerinin birleştirildiği lot sistemi üzerinden yürütülüyor. Her lot yaklaşık 150 uçak içeriyor ve tek fiyat üzerinden üretim yapılıyor. Bu yapı, bir ülkenin programdan çekilmesi hâlinde uçakların başka bir alıcıya yönlendirilmesini teknik olarak mümkün kılıyor.
vrupa’daki güvenlik ortamının değişmesiyle birlikte birçok NATO ülkesi F-35 filolarını genişletme kararı aldı: İtalya, toplam filo hedefini 115 uçağa yükseltti. Hollanda, 6 ilave F-35A siparişi verdi. Danimarka, toplam sayıyı 43’e çıkarmayı planlıyor. Birleşik Krallık, 12 adet F-35A’yı envantere katma kararı aldı. Bu ülkeler, Çekya’ya ait olası teslimat boşluğunu doldurabilecek en güçlü adaylar arasında yer alıyor.
Portekiz, F-16 filosunun yerine 14–28 adet F-35A alımını değerlendiriyor. Yunanistan, 20 uçaklık ilk sözleşmenin ardından ikinci parti için ABD onayı aldı. Bu gelişmeler, Avrupa’da F-35 talebinin orta vadede de süreceğine işaret ediyor.
İsrail, F-35 filosunu 75 uçağa çıkarmayı planlıyor. Suudi Arabistan, ABD ile F-35A görüşmeleri yürütüyor. Türkiye, programa geri dönüş ihtimalini ABD ile müzakere ediyor.
Mevcut tabloya göre Çekya’nın F-35 programından çekilmesi durumunda 24 uçağın başka bir ülkeye devredilmesi ciddi bir sorun oluşturmayacak. Küresel talebin yüksek seyretmesi, bu uçakların kısa sürede yeni bir alıcı bulabileceğini gösteriyor. Asıl tartışma konusu ise ABD’ye aktarılmış olduğu belirtilen yaklaşık 1,23 milyar dolarlık ön ödemenin nasıl yönlendirileceği. Bu tutarın, farklı savunma projelerine kaydırılması seçenekler arasında yer alıyor.
