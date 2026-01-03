  • İSTANBUL
Dünya
Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!
Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

ABD Venezulla'ya karşı başlattığı saldırının ardından gerçekleştirdiği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurdu.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta alevler ve dumanlar görüldü. Patlamaların yerel saatle 2'de başladığı ve uçakların alçak uçuş yaptığı bildirildi.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

Askeri tesis ve petrol rafinerisinden dumanlar yükseliyor. Caracas'ta bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

Saldırı talimatını Trump'ın verdiği bildirildi. Trump, "Saldırı başarıyla gerçekleşti, Maduro ülkeden çıkarıldı" dedi.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkesinin "stratejik kaynaklarını ele geçirmeyi ve yönetimini değiştirmeyi hedefleyen ABD saldırılarının hedefi" olduğunu söyledi ve uluslararası topluma ABD'nin kınanması çağrısı yaptı.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

DÜNYA LİDERLERİNDEN İLK TEPKİLER

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

ABD'nin Venezuela saldırısı dünyadan çeşitli tepkilere yol açtı.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

KOLOMBİYA Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Caracas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

İRAN İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD’nin Venezuela’nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi. Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM’den saldırıyı kınaması istendi.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

İSPANYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ İspanya taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. İspanya resmi haber ajansı EFE, Caracas'ın farklı bölgelerindeki hava saldırıları sonucu meydana gelen patlamalarla ilgili tüm bilgilerin toplandığını, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Büyükelçi ile telefonda görüşüp tüm personelin güvende olduğu bilgisini aldığını yazdı. EFE, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Albares'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB'deki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını bildirdi.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

AŞIRI SAĞCI VEKİLDEN ABD'YE DESTEK İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya saldıran ABD'ye destek verdi. Abascal, "Maduro'nun uyuşturucu teröristi rejimi derhal teslim olmalı ve acımasızca işkence ettiği Venezuelalı halkı acılardan kurtarmalıdır." ifadesini kullandı.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

KÜBA Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı. Diaz-Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı. Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

RUSYA Rusya, "ABD'nin saldırılarından derin endişe duyuyoruz ve saldırıları kınıyoruz. Venezuela, dışarıdan askeri müdahaleler olmadan kendi geleceğini belirleyebilmeli" dedi.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

ARJANTİN'DEN ABD'YE DESTEK Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada saldırıya ilişkin "Yaşasın Özgürlük" dedi.

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun adalete hesap vereceğini açıkladı.

Çuvaldız

Dünya ortaçağ karanlığına doğru gidiyor!
