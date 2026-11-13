4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!
Malayta'nın Yeşilyurt ilçesi Samandağ Köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malayta'nın Yeşilyurt ilçesi Samandağ Köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı.
4 ASKER ŞEHİT OLDU
Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Kazanın yaşandığı bölge gün ağarınca görüntülendi.
Helikopterin yerleşim yerine yakın araziye düştüğü ve kopan parçalarının geniş bir alana yayıldığı, bir parçanın evin bahçe duvarını yıktığı görüldü.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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