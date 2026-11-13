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4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!

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4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!

Malayta'nın Yeşilyurt ilçesi Samandağ Köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı.

#1
Foto - 4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!

4 ASKER ŞEHİT OLDU

#2
Foto - 4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!

Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

#3
Foto - 4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Kazanın yaşandığı bölge gün ağarınca görüntülendi.

#4
Foto - 4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!

Helikopterin yerleşim yerine yakın araziye düştüğü ve kopan parçalarının geniş bir alana yayıldığı, bir parçanın evin bahçe duvarını yıktığı görüldü.

#5
Foto - 4 kahraman şehit olmuştu: Felaketin boyunu gün ağarınca ortaya çıktı!

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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