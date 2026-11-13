Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

Küresel ısınmayla mücadelede geç kalındığını savunan Şahin, “Ekonomiyi ve ekolojiyi çeviremedik, sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlayamadık. Dolayısıyla çok yavaş kaldık. Önce birbirimizle savaştık, sonra doğayla savaştık” ifadelerini kullandı. Küresel sıcaklık artışının Paris Anlaşması’yla düşürüldüğünü ancak hedefin 1,5 derece olması gerektiğini belirten Şahin, “31 yıl önce Almanya’da bu ilk konuşulduğunda gereken yapılsaydı bugün 1,5'taydı. Bugün buzullar erimiyordu, kuraklıkla ya da sellerle uğraşmıyorduk. O yüzden önleyici tedbir çok önemli. Önce tedbir, sonra tevekkül. Erken uyarı sistemi çok önemli” diye konuştu.