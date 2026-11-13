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Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

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Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

COP31'in ilk 4 gününü değerlendiren Şahin, ev sahibi olarak konferansı önceki COP toplantılarıyla kıyaslama fırsatı bulduklarını söyledi. Konferansın “olağanüstü başarılı” geçtiğini belirten Şahin, Gaziantep’in 11 yıldır uyguladığı iklim modelini oturumlarda anlattıklarını ifade etti. Şahin, “Hep aksiyon, aksiyon deniyor ya, biz zaten uyguladık. Şimdi uygulayın diyorlar. Biz zaten Gaziantep modelinde uyguladık. 11 yıldır uyguluyoruz. İklim master planını nasıl yaptık? Temiz enerjiyi nasıl oluşturduk? Katılımcılığı nasıl sağladık? Bilimsel altyapımızı nasıl oluşturduk? Her oturumda yaptıklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı değil” dedi.

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Foto - Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

Küresel ısınmayla mücadelede geç kalındığını savunan Şahin, “Ekonomiyi ve ekolojiyi çeviremedik, sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlayamadık. Dolayısıyla çok yavaş kaldık. Önce birbirimizle savaştık, sonra doğayla savaştık” ifadelerini kullandı. Küresel sıcaklık artışının Paris Anlaşması’yla düşürüldüğünü ancak hedefin 1,5 derece olması gerektiğini belirten Şahin, “31 yıl önce Almanya’da bu ilk konuşulduğunda gereken yapılsaydı bugün 1,5'taydı. Bugün buzullar erimiyordu, kuraklıkla ya da sellerle uğraşmıyorduk. O yüzden önleyici tedbir çok önemli. Önce tedbir, sonra tevekkül. Erken uyarı sistemi çok önemli” diye konuştu.

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Foto - Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

BM Genel Sekreteri’nin fosil yakıtların dinozorlar gibi tarihe gömülmesi gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Şahin, bunun bir anda mümkün olmadığını, fosil yakıt kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi. Şahin, “2035 yarın. Belki biz görmeyeceğiz ama bir genç için yarın. 2035'te yüzde 35'e çıkmak için elektrifikasyonu artırmamız, fosil yakıtları azaltmamız lazım” dedi. Kendi şehirlerinde ulaşımda elektrikli otobüslere ve kömür yerine doğal gaza ne kadar geçildiğine baktıklarını anlatan Şahin, herkesin önce kendine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

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Foto - Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

Gıda israfının iklim krizindeki payına dikkat çeken Şahin, israf edilen gıdanın yüzde 10'a yakın sera gazı salımına yol açtığını öne sürdü. Şahin, “Bu, gıda enflasyonu demek, gıda güvenliği demek ve sağlıklı beslenme, şifa demek” ifadelerini kullandı. Sıfır atık hedefinin gıda israfının yarı yarıya azaltılmasıyla bağlantılı olduğunu belirten Şahin, “Tabağımızdaki yemeği yiyeceğimiz kadar alıp israfı azaltmamız lazım” dedi. Su kaynaklarının korunmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Şahin, şunları söyledi: “Biz ekmeği yerde gördüğümüzde başımıza koyup kuşlar yesin diye ayağımızın altından alan bir medeniyetten geliyoruz. ‘Su gibi aziz ol’ diyen bir medeniyetten geliyoruz ama su savaşları başlayacak. Gerçekten suyun kıymetini bilmemiz ve suyu israf etmeden kullanmamız lazım. Önce kendi yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Suyu damlatırken altın, petrol damlar gibi bakmamız lazım.”

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Yorumlar

Ömer

Yav he he hee cop toplantısı bile başlı başına israf değilmi onbinlerce insanı antalyaya getirdik yedirdik yatırdık içirdik parasını bizim cebimizden çıkacak sonra memura zam yapılacağı zaman bütçede para yok diyecek ama fonculara gelince bizim parayı aktaracak akp ye hakkımı helal etmiyorum haram olsun

Zaza

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