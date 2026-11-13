Fatma Şahin'den ezber bozan sözler: Savaş çıkacak!

BM Genel Sekreteri’nin fosil yakıtların dinozorlar gibi tarihe gömülmesi gerektiği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Şahin, bunun bir anda mümkün olmadığını, fosil yakıt kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi. Şahin, “2035 yarın. Belki biz görmeyeceğiz ama bir genç için yarın. 2035'te yüzde 35'e çıkmak için elektrifikasyonu artırmamız, fosil yakıtları azaltmamız lazım” dedi. Kendi şehirlerinde ulaşımda elektrikli otobüslere ve kömür yerine doğal gaza ne kadar geçildiğine baktıklarını anlatan Şahin, herkesin önce kendine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.