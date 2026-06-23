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Türkiye
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Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

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Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

Şanlıurfa'da pencere parmaklıklarında asılı bulunan kadının, aslında kocası tarafından katledildiği belirlendi.

#1
Foto - Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Emine K.'ye (41) ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü.

#3
Foto - Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

Evde inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.

#5
Foto - Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

Eşiyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

#6
Foto - Şanlıurfa’da kan donduran itiraf! Önce boğmuş sonra korkuluklara asmış

Mehmet Kurt'un ifadesinde, "Eşimle sürekli iş konusu yüzünden tartışıyorduk. İsteklerini karşılayamadığım için aramızda sorunlar yaşanıyordu. Olay günü öfkeme kapılarak boğazına sarıldım. Hareketsiz kaldığını görünce korktum ve intihar etmiş gibi göstermeye çalıştım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi. Mehmet Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Emine Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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