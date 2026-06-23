Rumlara karşı ayağa kalktılar: Türkiye'nin yanındayız onlar vazgeçilmez

Ertuğruloğlu, açıklamasında ayrıca, "Peki, bu gerçekler ışığında tezgâhlanan bu algı operasyonunun olumlu hangi sebebi var ve hangi netice beklenebilir ki? Kıbrıs Türk halkına Annan Planı'nın bir tekrarı mı oynatılmak isteniyor? Tüm göstergeler o yönde" ifadelerine yer verdi. Kıbrıs Türk halkının kendi devletine, egemenliğine ve Anavatan Türkiye'ye sahip çıkması gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, "Gelecek, Rum tarafıyla kurulacak sözde bir ortaklıkta değil, iki egemen eşit devletin iyi komşuluk ilişkilerindedir. Kıbrıs sorununun yegâne ve gerçek çözümü budur" dedi. Açıklamasının sonunda Ertuğruloğlu, "Tüm bu gerçekleri görmeyen, görmek istemeyen; duymayan, duymak istemeyen; söylemeyen, söylemek istemeyen, ütopik Cumhurbaşkanı ile gidilecek yolumuz yoktur" ifadelerini kullandı.