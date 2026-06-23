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Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

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Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

TBMM'nin gündemine gelecek olan yeni torba kanun paketiyle, ortaklığa son vermek için taşınmazların icra yoluyla dışarıya sudan ucuza satışının önüne geçilecek.

#1
Foto - Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

TBMM tatile girmeden yasalaşması beklenen yeni torba kanun paketiyle, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında taşınmazların icra yoluyla dışarıya ucuza gitmesinin önüne geçiliyor. Düzenlemeyle birlikte, miras kalan konut ve arsaların satışa çıkarıldığı ilk açık artırmaya dışarıdan yabancı kimse katılamayacak; ihale kapalı devre sadece mirasçılar arasında yapılacak. Öte yandan yeni düzenlemeyle mahkemelerin iş yükünü hafifletmek amacıyla idari yargıda tek hâkim tarafından karara bağlanabilecek davaların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, konusu 486 bin Türk Lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hâkim tarafından süratle karara bağlanacak.

#2
Foto - Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 12’inci Yargı Paketi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, teknik veya özel uzmanlık gerektirmeyen, yalnızca hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvuran hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında disiplin işlemi uygulanabilecek. Yeni düzenlemeyle, bu tür durumlarda hâkim ve savcılara uyarma cezası verilebilmesinin önü açılıyor. Böylece bilirkişilere yalnızca gerçekten uzman görüşü gerektiren konularda başvurulması amaçlanıyor. Düzenlemenin, yargılama süreçlerinde gereksiz bilirkişi raporlarının önüne geçerek davaların daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda bilirkişilik kurumunun amacına uygun şekilde kullanılması ile yargılamaların daha hızlı ve ekonomik yürütülmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

DEVLETE KARŞI İCRA TAKİBİNDE YENİ DÖNEM İdare aleyhine hükmedilen para alacaklarında doğrudan icra takibi dönemi sona erecek. Vatandaşların öncelikle ilgili kuruma başvuru yapması, idarenin bir ay içinde ödeme yapmaması halinde icra yoluna başvurulabilecek. MİRASTA AİLE BİREYLERİNE ÖNCELİK Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında aile bireylerine öncelik tanınacak. Böylece aile bireylerinin taşınmazı öncelikli olarak satın alabilmesine imkân sağlanacak.

#4
Foto - Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

TEK HAKİM KAPSAMI GENİŞLİYOR Yeni düzenlemeyle mahkemelerin iş yükünü hafifletmek amacıyla idari yargıda tek hâkim tarafından karara bağlanabilecek davaların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, konusu 486 bin Türk Lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hâkim tarafından süratle karara bağlanacak.

#5
Foto - Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

FAİZ HESAPLAMASI DEĞİŞECEK Paranın enflasyon karşısında değer kaybını önlemek ve alacaklı-borçlu dengesini adil bir zemine oturtmak amacıyla sabit yasal faiz oranı usulünden vazgeçiliyor. Taraflar arasında faiz oranının sözleşmeyle belirlenmediği durumlarda uygulanacak faiz oranının, Merkez Bankası reeskont oranının yüzde 80'i esas alınarak belirlenmesi öngörülüyor. Genetik veriler beraat veya takipsizlik halinde derhal, diğer hallerde 20 yıl sonra cumhuriyet savcısı huzurunda yok edilecek. Dijital veriler ise adli emanette saklanacak, karar kesinleştikten 15 yıl sonra silinebilecek. Yeni düzenlemeyle işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlediği ve kötü muamele olarak değerlendirilebilecek bazı suçlarda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilemeyecek.

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