Mirasçıları ilgilendiren teklif: Sistem tamamen değişiyor!

TBMM tatile girmeden yasalaşması beklenen yeni torba kanun paketiyle, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında taşınmazların icra yoluyla dışarıya ucuza gitmesinin önüne geçiliyor. Düzenlemeyle birlikte, miras kalan konut ve arsaların satışa çıkarıldığı ilk açık artırmaya dışarıdan yabancı kimse katılamayacak; ihale kapalı devre sadece mirasçılar arasında yapılacak. Öte yandan yeni düzenlemeyle mahkemelerin iş yükünü hafifletmek amacıyla idari yargıda tek hâkim tarafından karara bağlanabilecek davaların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, konusu 486 bin Türk Lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hâkim tarafından süratle karara bağlanacak.