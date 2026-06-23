FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı
Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütünün sinsice ayakta tutmaya çalıştığı "güncel eğitim yapılanması", emniyetin amansız takibiyle çökertildi. Terörle Mücadele ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumuna ve buraları el altından yöneten hainlere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda, aralarında firarilerin de bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalanırken; hücre evlerinde örgüt dokümanları, yasaklı yayınlar ve finansmanda kullanılan yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.