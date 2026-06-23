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FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütünün sinsice ayakta tutmaya çalıştığı "güncel eğitim yapılanması", emniyetin amansız takibiyle çökertildi. Terörle Mücadele ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumuna ve buraları el altından yöneten hainlere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda, aralarında firarilerin de bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalanırken; hücre evlerinde örgüt dokümanları, yasaklı yayınlar ve finansmanda kullanılan yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

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Foto - FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından milletin iradesine kasteden ve her alanda tasfiye edilen FETÖ/PDY terör örgütünün, sinsice sızmaya çalıştığı yeni hücreleri devletin radarına takılmaya devam ediyor. Kent genelinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

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Foto - FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

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Foto - FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

EĞİTİM YAPILANMASINA OPERASYON Bu kapsamda örgütün ildeki güncel eğitim yapılanması mercek altına aldı.

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Foto - FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumu ve burada yönetici olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi.

#5
Foto - FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

15 GÖZALTI Eş zamanlı baskınlarda 2'si firari olduğu saptanan 15 şüpheli, gözaltına alındı.

#6
Foto - FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para ve eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli doküman ele geçirildi.

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Foto - FETÖ’nün kirli hücrelerine şafak baskını: 15 hain kıskıvrak yakalandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Yorumlar

Ag

Ölmüs papazın arkasından giden gagillet

Nuri

MİKROBUN başı cehenneme gitti ama larvaları hala hayatta.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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