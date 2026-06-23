Giuseppe Cavo Dragone'den olay çıkış: ABD terk ederse eğer bir şey olmaz, Türkiye ile biz varız

Dragone'nin en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri ise ABD'nin küresel askeri önceliklerini değiştirmesi halinde ortaya çıkabilecek güvenlik denklemine ilişkin oldu. ABD'nin bazı kuvvetlerini farklı harekât alanlarına kaydırması durumunda, Akdeniz ve Kuzey Afrika ekseninde Türkiye ile İtalya'nın öne çıkacağını belirten Dragone, iki ülkenin aynı stratejik ilgi alanlarını paylaştığını ve gelecekte bu süreçte başlıca aktörler olacağını söyledi.