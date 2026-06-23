Marta Kos'tan gündem olacak sözler: Türkiye'siz düşünülemez

Kos, Türkiye’nin bağlantısallık gündeminde kilit bir rol oynadığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin güçlü katılımı olmadan güçlü bir Orta Koridor ve tüm bu dijital, enerji ve ticaret ilişkilerine sahip olmayı hayal edemiyorum" dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığından olası bağlantısallık projelerine ilişkin bir liste aldıklarını belirten Kos, diğer ülkelerden gelen önerilerle birlikte projelerin değerlendirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü anlattı.