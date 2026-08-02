İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: “Asıl endişe bu” diyerek duyurdular: “F-35” detayı dikkat çekti
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde tırmanan gerilime ilişkin kapsamlı ve dikkat çekici bir analiz yayımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının ve Türkiye'nin artan savunma sanayi kapasitesinin ele alındığı raporda, Tel Aviv'in Ankara'nın bölgesel yükselişinden derin bir rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. Özellikle Türkiye'nin olası F-35 tedarik süreci ve Suriye sahasındaki dengelerin İsrail güvenlik doktrininde ciddi bir kaygıya yol açtığı vurgulandı.