İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: “Asıl endişe bu” diyerek duyurdular: “F-35” detayı dikkat çekti

Analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarının sıradan birer diplomatik mesajın ötesinde olduğunu belirten Tasnim, İsrail yönetiminin Ankara'nın bölgesel yükselişi karşısında ciddi bir "korku ve endişe" yaşadığını öne sürdü. Netanyahu'nun "Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz" şeklindeki ifadelerine dikkat çekilerek, Tel Aviv'in Türkiye’yi artık uzun vadeli stratejik bir tehdit olarak gördüğü vurgulandı.