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İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: "Asıl endişe bu" diyerek duyurdular: "F-35" detayı dikkat çekti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: “Asıl endişe bu” diyerek duyurdular: “F-35” detayı dikkat çekti

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde tırmanan gerilime ilişkin kapsamlı ve dikkat çekici bir analiz yayımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının ve Türkiye'nin artan savunma sanayi kapasitesinin ele alındığı raporda, Tel Aviv'in Ankara'nın bölgesel yükselişinden derin bir rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. Özellikle Türkiye'nin olası F-35 tedarik süreci ve Suriye sahasındaki dengelerin İsrail güvenlik doktrininde ciddi bir kaygıya yol açtığı vurgulandı.

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Foto - İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: "Asıl endişe bu" diyerek duyurdular: "F-35" detayı dikkat çekti

Analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarının sıradan birer diplomatik mesajın ötesinde olduğunu belirten Tasnim, İsrail yönetiminin Ankara'nın bölgesel yükselişi karşısında ciddi bir "korku ve endişe" yaşadığını öne sürdü. Netanyahu'nun "Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz ve Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz" şeklindeki ifadelerine dikkat çekilerek, Tel Aviv'in Türkiye’yi artık uzun vadeli stratejik bir tehdit olarak gördüğü vurgulandı.

#2
Foto - İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: "Asıl endişe bu" diyerek duyurdular: "F-35" detayı dikkat çekti

İran basınına yansıyan analizde, İsrail’in yıllardır üzerine kurulduğu "nitelikli askeri üstünlük" doktrininin Türkiye'nin hamleleriyle sarsıldığı ifade edildi. Özellikle Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil olma ihtimalinin Netanyahu hükümetini en çok rahatsız eden konuların başında geldiği savunuldu.

#3
Foto - İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: "Asıl endişe bu" diyerek duyurdular: "F-35" detayı dikkat çekti

Öte yandan, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye sahasında oluşan yeni tablonun da iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığı kaydedildi. Ankara'nın Şam üzerindeki nüfuzunun artması ve İsrail'in bölgedeki askeri hareketliliklerine sert tepki göstermesi, Tel Aviv'in güvenlik hesaplarını altüst eden etkenler arasında gösterildi.

#4
Foto - İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: "Asıl endişe bu" diyerek duyurdular: "F-35" detayı dikkat çekti

Analizde, İsrail Bilim Bakanı Gila Gamliel'in Türkiye'yi "İsrail sakinlerinin geleceği için gerçek bir tehdit" olarak nitelendiren açıklamalarına da geniş yer verildi. Bu söylemlerin, İsrail'in Ankara'ya yönelik güvenlik algısındaki köklü değişimi net bir şekilde yansıttığı belirtildi. Ayrıca Tel Aviv'in, Türkiye'nin artan gücünü dengelemek amacıyla sözde "Ermeni soykırımı" iddialarını yeniden siyasi bir baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığı öne sürüldü.

#5
Foto - İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: "Asıl endişe bu" diyerek duyurdular: "F-35" detayı dikkat çekti

Tasnim, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dev adımları, artan askeri kapasitesi ve jeopolitik hamleleri doğrultusunda, İsrail'in Ankara'yı yalnızca diplomatik bir rakip değil; havada ve karada her türlü senaryoya karşı hesap yapılması gereken kilit bir aktör olarak değerlendirdiğini belirterek analizini noktaladı.

#6
Foto - İran’dan çok konuşulacak Türkiye çıkışı: "Asıl endişe bu" diyerek duyurdular: "F-35" detayı dikkat çekti

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