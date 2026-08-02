11 metrelik tekneyi karadan yürüttüler! Fatih Sultan Mehmet’ten 573 yıl sonra aynı görüntü

Yeni yapılan teknenin zorlu yolculuğu, ilginç görüntülere de sahne oldu. Yaklaşık 2 kilometrelik zorlu yoldan ancak 3 saatte götürülebilen tekne, ilçe merkezinde ise müstakil ev ve apartmanların da önünden geçti. Tekneyi fark eden ilçe halkı evin cam ve balkonlarına çıkarak, hemen önlerinde geçen tekneyi ilgiyle izledi. Kimileri ise cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Ortaya çıkan ilginç görüntüleri fark eden bazı yaya ve araç sürücüleri, tırın peşinden limana kadar giderek, teknenin suya indirdiği anları izledi. Tekne sahibi Osman Akgün, yaptırdığı yeni teknenin denize indirmenin hem maliyetli hem de meşakkatli olduğunu belirterek, ''Teknenin yapımı 4-5 ay kadar sürdü ama teknenin yapımından daha çok denize indirilmesi bizde stres yaptı. Elektrikler kesildi, polisler trafiği durdurdu, eskortluk yaptı. Tır geldi, vinç geldi. Dar alanlardan, ağaçların içinden, tarlalardan indik limana'' dedi.