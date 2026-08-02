11 metrelik tekneyi karadan yürüttüler! Fatih Sultan Mehmet’ten 573 yıl sonra aynı görüntü

Belediye Başkanı Uğur Güneş, ''Kıyı kenar çizgisi nedeniyle, deniz kenarındaki tersaneleri, kıyıdan 200 metre dışına taşıma zorunluluğuna geldi. Burası bildiğiniz dağ. Killik Müslümhoca Köyü'nü ilçemizden ayıran sınırdayız. Resmen tersanelerimizi şehir merkezinden köylere taşıdık. İlçemiz aslında Osmanlı donanmasına çekme yapan bir ilçe. Bu sanatımıza, tekne yapan ustalarımıza sahip çıkamadık. Onlara yardımcı olacağımıza onların işlerini zorlaştırıyoruz. İlçemizin tanınmasına sebep olan ustalarımızın zanaatıdır, ahşap tekne yapımıdır. 2 gün boyunca Ahşap Tekne ve Yat festivalimiz var. Böyle bir festival gününde tekne ustalarımızın, çalışanların çektiği çile bu. Ayrıca ilçede 2 saat boyunca elektrik kesildi. Teknenin denize indirilebilmesi için ilçe genelinde 2 saat elektrik verilemiyor, maalesef. İlçemizin en büyük geçim kaynağı olan teknelerin yapımında çalışan ustalarımızın, bu çilesi artık son bulsun. Yetkililerden, tersane bölgelerindeki elektrik tellerinin yer altına alınmasını istiyoruz. Karadan gemileri yürütüyoruz. Devlet büyüklerimizden tersane bölgelerine el atmalarını ve ustalarımıza destek olmalarını bekliyoruz'' diye konuştu. Limana kadar sorunsuz getirilen teknenin, başarılı bir şekilde denize indirilmesi meraklı vatandaşlardan alkış alırken, görevliler ise teknenin kornasına basarak yaşadıkları sevinci gösterdi. Tekneyi sağ salim teslim alan tekne sahibi ise alanda lokum dağıtarak, yardımcı olanlara teşekkür etti. Teknenin anayoldan geçmesinin ardından yoldaki trafik normale dönerken, tekne suya indirildikten sonra ise ilçeye yeniden elektrik verildi.