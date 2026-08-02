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Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

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IHA Giriş Tarihi:

Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı jandarma komandolar sahadaki devriyelerini artırdı.

#1
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Karadan yürütülen devriyelere, jandarma asayiş ekiplerinin dron destekli kontrolleri eşlik ediyor.

#2
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle muhtemel yangınlara karşı ormanlık bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

#3
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Komandolara asayiş ekipleri de destek veriyor. Ormanların iç kesimleri, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine yakın bölgeler karadan kontrol ediliyor. Dronlarla yapılan kontrollerde ise geniş ormanlık alanlar havadan taranıyor.

#4
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Ateş yakılması, çevreye sigara izmariti atılması ve şüpheli durumlara karşı çalışma yürütülüyor. Ekipler, köy muhtarlarıyla da sürekli iletişim halinde bulunuyor.

#5
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Ahılı köyü Muhtarı Davut Doğan, yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalıştıklarını belirterek, herhangi bir olayda ekiplere kısa sürede ulaşabildiklerini söyledi.

#6
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Jandarma ekiplerinin köyün iç kesimleri, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda sürekli devriye yaptığını ifade eden Doğan, "Ekiplerin köyümüzde ve ormanlık alanlarda görev yapması, kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Yapılan çalışmalar bizleri memnun ediyor" dedi.

#7
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Bedesten köyü Muhtarı Doğan Karakuş ise köyün Geyikli, Söğütçük ve Aşağı Kuşburnu mevkilerini kapsayan ormanlık alanın ortasında bulunduğunu anlattı.

#8
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Komando ve asayiş jandarma ekiplerinin bölgede düzenli kontroller yaptığını dile getiren Karakuş, "Biz de çobanları sigara izmariti ve yakılan ateşler konusunda uyarıyoruz.

#9
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Yangınların önlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Jandarmanın bölgede bulunması bize güven veriyor.

#10
Foto - Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı

Erken müdahale, yangının büyümeden kontrol altına alınması açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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