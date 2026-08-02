Yapay zeka son 20 yılı analiz etti, Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti! İşte dünyanın işgal edilmesi en zor ülkeleri
Orta Doğu'da tırmanan küresel gerilimlerin ardından yapay zeka teknolojisi kullanılarak son 20 yılın ve günümüzün verileriyle hazırlanan "işgal edilmesi en zor ülkeler" listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Askeri güç, coğrafi avantaj, savunma bütçesi ve toplumsal direniş gibi kritik kriterlerin dikkate alındığı araştırmada Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti. Uzmanlar, hazırlanan bu kapsamlı raporun ülkelerin stratejik savunma kapasitelerini gözler önüne serdiğini vurguluyor.