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Kültür Sanat
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Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

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Giriş Tarihi:

Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

#1
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen festivale, Türkiye, ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan figürlü sıcak hava balonları katıldı.

#2
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Göreme beldesindeki festival alanında üçüncü kez gösteri uçuşu için hazırlanan figürlü balonlar ilgiyle izlendi.

#3
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Türk bayrağı, balina, baykuş, civciv, kurt, ördek, ahtapot, roket, kalp, dünya ve palyaço gibi figürlü balonlar ile sepeti Filistin kefiyesiyle çevrelenmiş balon, Kapadokya semalarına renk kattı.

#4
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Festivalin koordinatörü Mehmet Halis Aydoğan, sıcak hava balonculuğunda önemli bir konuma sahip Kapadokya'ya festivalin farklı bir ahenk kattığını belirtti

#5
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Aydoğan "Üç günlük festivalimizde sabahları uçuşlar, akşamları nightglow gösterisi oldu. 100 binden fazla izleyicinin katılımı bizi mutlu etti.

#6
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Festivale ilginin maksimum seviyede olması bölgemizdeki turizmcileri de sevindirdi.

#7
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Festival artık her yıl ağustos ayının ilk haftasında devam edecek. Uluslararası katılım artarak büyüyor, talepler çok fazla.

#8
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Bu durum da bizi memnun ediyor. Dünyanın en iyi balon festivali olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

#9
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

#10
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

#11
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

#12
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

#13
Foto - Kapadokya Balon Festivali Gökyüzü şenliği sona erdi

Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Balon Festivali", Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden katılan figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi.

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