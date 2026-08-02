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Yola çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak: İşte tarih ve saatleri

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Yola çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak: İşte tarih ve saatleri

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, belgesel dizi çekimleri kapsamında 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak.

#1
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak: İşte tarih ve saatleri

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi.

#2
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak: İşte tarih ve saatleri

Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.

#3
Foto - Yola çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak: İşte tarih ve saatleri

Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

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