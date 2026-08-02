Yola çıkacaklar dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatılacak: İşte tarih ve saatleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, belgesel dizi çekimleri kapsamında 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, belgesel dizi çekimleri kapsamında 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak.
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi.
Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.
Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
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