Sahuru atlamak en büyük hata dedi ve açıkladı! Fazla çay ve kahveye dikkat

Diyetisyen Cemre Kamalı, iftarda kontrollü başlamak gerektiğini anlatarak, "Uzun süren açlığın hemen ardından hızlı ve fazla yemek sindirim problemleri ve gereksiz kalori alımına neden olur. Bu nedenle iftara yavaş ve hafif başlamak en doğru yaklaşım olacaktır. İdeal bir iftar başlangıcı, 1-2 adet hurma, 1 kase çorba, 10 dakika mola. Vereceğiniz bu mola, beyne 'doydum' sinyali gönderir ve ana yemekte kontrollü bir şekilde yenmesini sağlar. İftar sonrası tatlı ve ara öğün kontrolsüzlüğü 'Nasıl olsa tüm gün aç kaldım' düşüncesiyle iftar sonrası tatlı ve atıştırmalıklara fazla yüklenmek, Ramazanda kilo artışının en büyük nedenlerinden biri. Tatlı ihtiyacınızı meyve, sütlü tatlılar, ölçülü bitter çikolata tüketimi ile yapmak daha doğru bir tercih olacaktır" dedi.