Kargo devi bir anda iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini net bir şekilde gösterirken dev firmalar teker teker iflas bildiriminde bulunuyor. Son gelen haberlere göre, ünlü kargo firması iflas etti.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre ,Deutscher Versand Service (DVS) ve bağlı şirketi Xendis GmbH, “öz yönetim” (Eigenverwaltung) kapsamında iflas süreci başlattıklarını açıkladı. Bu modelde şirket yönetimi görevine devam ederken, mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırma hedefleniyor. DVS Yönetici Ortağı Michael Mews, sürecin şirketi “hukuken net bir çerçevede istikrara kavuşturmak ve stratejik olarak yeniden konumlandırmak” amacıyla başlatıldığını belirtti. Şirket, operasyonların kesintisiz sürdüğünü vurguladı.
DVS, özellikle bankalar, sigorta şirketleri ve enerji firmaları gibi yüksek hacimli gönderim yapan kurumsal müşterilere hizmet veriyor. Ancak şirket, Almanya posta pazarındaki rekabet koşullarının aleyhlerine işlediğini öne sürüyor.
Şirketin en büyük eleştirisi, Deutsche Post’un “evrensel hizmet” kapsamındaki mektup dağıtımında KDV’den muaf olması. DVS’ye göre özel şirketler benzer hizmetlerde KDV uygulamak zorunda kalırken, bu durum devlet destekli rakibe ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor. Ayrıca DVS, Deutsche Post’un ticari müşterilere yönelik reklam mektuplarında asgari fiyatların altına inerek rekabeti baskıladığını iddia etti.
Deutsche Post ise suçlamaları reddetti. DVS’nin, rakibine karşı yaklaşık 1 milyar euro tutarında tazminat talebiyle kartel davası açmaya hazırlandığı bildirildi.
Almanya’da posta sektöründe rekabet ve vergi ayrıcalıkları tartışması, DVS’nin başvurusu sonrası yeniden alevlenmiş durumda.
