SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıl arayla gerçekleştirdiği HAVELSAN ziyaretleri, Türk savunma sanayisindeki büyük milli dönüşümü net bir şekilde gözler önüne serdi.

#1
Foto - Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyareti arasında geçen sürede Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda "montajcı" ve "lisanslı kullanıcı/üretici" kimliğinden, "tasarımcı" ve "teknoloji ihraç eden" bir aktöre dönüştü.

#2
Foto - Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama

Erdoğan, Başbakanlık döneminin ilk yıllarında 2004'te yaptığı ziyarette, HAVELSAN tarafından geliştirilen bir CN-235 nakliye uçağı tam uçuş simülatörüne binerek test etti. İspanyol CASA ve Endonezyalı IPTN firmalarının ortaklığıyla geliştirilen bu uçak, Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde lisanslı olarak üretildi.

#3
Foto - Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama

Bu ziyaret, Türk savunma sanayisi için yerli ve milli dönüşümde kritik önemde olan 2004 yılındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarıyla eş zamanlı bir dönemde gerçekleşti. SSİK, "hazır alım" yerine "yerli ve milli üretim" modeline geçiş kararı almasıyla bugün hayata geçen birçok projenin temeli atıldı.

#4
Foto - Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıl sonraki ziyaretinde ise milli platform SANCAR SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) hizmete alındı. Başta Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere bir çok projeye katkı sağlayacak tesislerin açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

#5
Foto - Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama

Tören öncesinde Erdoğan, aralarında Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ve Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY'in bulunduğu milli hava platformlarının simülatörlerinin üretildiği hangarı ziyaret etti, projeler hakkında bilgi aldı ve günün anısına GÖKBEY Helikopteri Simülatörü'nün maketini imzaladı. HAVELSAN, güvenlik güçlerinin envanterine giren GÖKBEY ve girmeye hazırlanan HÜRJET başta olmak üzere birçok milli hava, kara ve deniz platformu için simülatörler geliştirip üretiyor.

#6
Foto - Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama

Erdoğan'a ziyaretin anısına bir de özel hediye takdim edildi. Erdoğan'a, 2004 yılındaki ziyaretinde simülatörle gerçekleştirdiği uçuş anını resmeden illüstratif bir maket sunuldu. Bu hediye ile 22 yıl önceki ziyaretin ardından izlenen teknolojik yolculuğunun bugün hava, kara ve deniz platformlarında geldiği nokta ortaya konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu dönüşümü, "Bundan 22 sene önce HAVELSAN'a geldiğimde yabancı hava platformlarının simülatörlerini tecrübe ettiğimiz, dışa bağımlılığın sınırlarını her alanda hissettiğimiz o eski günleri çok iyi hatırlıyorum. Bugün ise yerli ve milli platformlarımızı kendimiz simüle edebiliyor, kritik süreçleri kendi yazılımımızla, kendi mühendisliğimizle yönetebiliyoruz." ifadeleriyle ortaya koydu.

