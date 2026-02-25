  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aranan hükümlü yakayı ele verdi: Şeytani oyun ayağına dolandı Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama Şehirde tüketim tonları aştı Üç vardiya yetişemiyorlar Türk mutfağının geleneksel lezzeti! İşte bamyanın bilinmeyen faydaları İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler Ufuk Özkan böyle isyan etti: 'Onları hayatımdan sildim' Çok büyük bir beyaz petrol rezervine ulaşıldı! Her yerden fışkırıyor, ülke ihya olacak
Ramazan
9
Yeniakit Publisher
Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

İftar sofranıza müthiş bir lezzet getirecek güçlü bir çorbanın tarifini not etmeye hazır mısınız?

#1
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

Ramazan çorba tariflerinde bugün Gaziantep mutfağından pirpirim aşı tarifi var. Gaziantep mutfağının en köklü ve besleyici miraslarından biri olan pirpirim aşı, sofralara hem sağlık hem de lezzet getiriyor. Semizotu, bakliyat ve etin muazzam uyumuyla hazırlanan, ekşi ve baharatlı aromasıyla damak çatlatan bu asırlık tarif; bağışıklığı güçlendiren içeriğiyle tam bir "şifa tenceresi" olarak biliniyor. İşte iftar menüsüne farklı çorba tarifi arayanlara pirpirim aşının yapılışı…

#2
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

Güneydoğu Anadolu mutfağı iftar menülerinde göz dolduruyor. Bu illerden biri olan Gaziantep, sadece kebaplarıyla değil, tencere yemeklerindeki ustalığıyla da dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu zengin mirasın en özel örneklerinden biri olan ve yörede "Pirpirim" olarak adlandırılan semizotuyla hazırlanan Pirpirim Aşı, besleyici değeriyle modern sofraların yeni favorisi olmaya aday.

#3
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

İftar menüsüne farklı çorba tarifi arıyorsanız pirpirim aşını deneyebilirsiniz. Nohut, mercimek ve börülcenin güç birliği yaptığı, sumak ekşisiyle karakteristik tadına kavuşan bu yemek, hazırlık aşamasındaki incelikleriyle gerçek bir sabır ve ustalık işi. Şeflerin "geleneksel sofraların can damarı" olarak nitelediği pirpirim aşı, özellikle mevsim geçişlerinde vücut direncini artırmasıyla da biliniyor. İşte adım adım hazırlayabileceğiniz, püf noktalarıyla tam kıvamında orijinal Gaziantep usulü pirpirim aşı tarifi...

#4
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

Gaziantep mutfağının besleyici ve köklü yemeklerinden biri olan pirpirim aşı, semizotu, bakliyat ve etin bir araya geldiği doyurucu bir tencere yemeğidir. Ekşi, baharatlı ve hafif aromatik tadıyla özellikle yöresel sofralarda önemli bir yer tutar. Hazırlama süresi: 30 Pişirme süresi: 40 Kaç kişilik: 6

#5
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

PİRPİRİM AŞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER · 400–500 g kuşbaşı et veya 200–250 g zırh kıyma · 600–750 g taze pirpirim (semizotu) veya 100–150 g kuru pirpirim · 1 çay bardağına yakın nohut · 1 çay bardağına yakın yeşil mercimek · 1 çay bardağına yakın loğlaz (börülce) · Yarım çay bardağı kadar pilavlık bulgur · 1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası · 1 yemek kaşığı sumak ekşisi · 1 adet orta boy kuru soğan · 3–4 diş sarımsak · 4–5 yemek kaşığı zeytinyağı · Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane · İsteğe bağlı: Kuru domates ve kuru biber

#6
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

PİRPİRİM AŞI TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Kuru pirpirim kullanılacaksa bir gece önceden yıkanıp kaynar suyla hafifçe haşlanarak bekletilir. Nohut da ayrı kapta ıslatılır ve ertesi gün haşlanır. 2. Börülce ve yeşil mercimek ayrı ayrı yumuşayana kadar pişirilir. Taze pirpirim kullanılacaksa ayıklanıp iri doğranarak süzgeçte bekletilir. 3. Derin bir tencerede zeytinyağı ile ince doğranmış soğan kavrulur. Üzerine domates ve biber salçası eklenip kısa süre çevrilir.

#7
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

4. Sıcak su ilave edilerek kaynamaya bırakılır ve önce yeşil mercimek eklenir. Mercimek yumuşayınca haşlanmış nohut, börülce, pirpirim, bulgur, dövülmüş sarımsak, sumak ekşisi ve tuz ilave edilir. 5. Kısık ateşte pirpirimler yumuşayana kadar pişirilir. Etli yapılacaksa başlangıçta kuşbaşı et veya kıyma yağ ile kavrulur, ardından soğan ve salça eklenir. 6. Üzerine sıcak su konup et yumuşayana kadar pişirildikten sonra diğer bakliyat ve pirpirim eklenerek aynı şekilde tamamlanır. 7. Son aşamada kızdırılmış yağda kırmızı toz biber ve kuru nane kısa süre çevrilir, yemeğin üzerine gezdirilir. 10–15 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.

#8
Foto - Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

PİRPİRİM AŞI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Pirpirim aşıda bakliyatların önceden ıslatılıp ayrı ayrı haşlanması, yemeğin hem daha kısa sürede pişmesini hem de kıvamının dengeli olmasını sağlar. Pirpirim (semizotu) ise çok çabuk yumuşadığı için yemeğin son aşamasında eklenmeli ve uzun süre kaynatılmamalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yön..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Gündem

Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada adeta faciayla son buldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 ..
Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı
Gündem

Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı

İspanyol yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, yeni aldığı robot süpürgesini PlayStation 5 koluyla kontrol etmek isterken dünya genelinde binler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23