Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi

Ramazan çorba tariflerinde bugün Gaziantep mutfağından pirpirim aşı tarifi var. Gaziantep mutfağının en köklü ve besleyici miraslarından biri olan pirpirim aşı, sofralara hem sağlık hem de lezzet getiriyor. Semizotu, bakliyat ve etin muazzam uyumuyla hazırlanan, ekşi ve baharatlı aromasıyla damak çatlatan bu asırlık tarif; bağışıklığı güçlendiren içeriğiyle tam bir "şifa tenceresi" olarak biliniyor. İşte iftar menüsüne farklı çorba tarifi arayanlara pirpirim aşının yapılışı…