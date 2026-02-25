Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi
İftar sofranıza müthiş bir lezzet getirecek güçlü bir çorbanın tarifini not etmeye hazır mısınız?
Ramazan çorba tariflerinde bugün Gaziantep mutfağından pirpirim aşı tarifi var. Gaziantep mutfağının en köklü ve besleyici miraslarından biri olan pirpirim aşı, sofralara hem sağlık hem de lezzet getiriyor. Semizotu, bakliyat ve etin muazzam uyumuyla hazırlanan, ekşi ve baharatlı aromasıyla damak çatlatan bu asırlık tarif; bağışıklığı güçlendiren içeriğiyle tam bir "şifa tenceresi" olarak biliniyor. İşte iftar menüsüne farklı çorba tarifi arayanlara pirpirim aşının yapılışı…
Güneydoğu Anadolu mutfağı iftar menülerinde göz dolduruyor. Bu illerden biri olan Gaziantep, sadece kebaplarıyla değil, tencere yemeklerindeki ustalığıyla da dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu zengin mirasın en özel örneklerinden biri olan ve yörede "Pirpirim" olarak adlandırılan semizotuyla hazırlanan Pirpirim Aşı, besleyici değeriyle modern sofraların yeni favorisi olmaya aday.
İftar menüsüne farklı çorba tarifi arıyorsanız pirpirim aşını deneyebilirsiniz. Nohut, mercimek ve börülcenin güç birliği yaptığı, sumak ekşisiyle karakteristik tadına kavuşan bu yemek, hazırlık aşamasındaki incelikleriyle gerçek bir sabır ve ustalık işi. Şeflerin "geleneksel sofraların can damarı" olarak nitelediği pirpirim aşı, özellikle mevsim geçişlerinde vücut direncini artırmasıyla da biliniyor. İşte adım adım hazırlayabileceğiniz, püf noktalarıyla tam kıvamında orijinal Gaziantep usulü pirpirim aşı tarifi...
Gaziantep mutfağının besleyici ve köklü yemeklerinden biri olan pirpirim aşı, semizotu, bakliyat ve etin bir araya geldiği doyurucu bir tencere yemeğidir. Ekşi, baharatlı ve hafif aromatik tadıyla özellikle yöresel sofralarda önemli bir yer tutar. Hazırlama süresi: 30 Pişirme süresi: 40 Kaç kişilik: 6
PİRPİRİM AŞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER · 400–500 g kuşbaşı et veya 200–250 g zırh kıyma · 600–750 g taze pirpirim (semizotu) veya 100–150 g kuru pirpirim · 1 çay bardağına yakın nohut · 1 çay bardağına yakın yeşil mercimek · 1 çay bardağına yakın loğlaz (börülce) · Yarım çay bardağı kadar pilavlık bulgur · 1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası · 1 yemek kaşığı sumak ekşisi · 1 adet orta boy kuru soğan · 3–4 diş sarımsak · 4–5 yemek kaşığı zeytinyağı · Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kuru nane · İsteğe bağlı: Kuru domates ve kuru biber
PİRPİRİM AŞI TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Kuru pirpirim kullanılacaksa bir gece önceden yıkanıp kaynar suyla hafifçe haşlanarak bekletilir. Nohut da ayrı kapta ıslatılır ve ertesi gün haşlanır. 2. Börülce ve yeşil mercimek ayrı ayrı yumuşayana kadar pişirilir. Taze pirpirim kullanılacaksa ayıklanıp iri doğranarak süzgeçte bekletilir. 3. Derin bir tencerede zeytinyağı ile ince doğranmış soğan kavrulur. Üzerine domates ve biber salçası eklenip kısa süre çevrilir.
4. Sıcak su ilave edilerek kaynamaya bırakılır ve önce yeşil mercimek eklenir. Mercimek yumuşayınca haşlanmış nohut, börülce, pirpirim, bulgur, dövülmüş sarımsak, sumak ekşisi ve tuz ilave edilir. 5. Kısık ateşte pirpirimler yumuşayana kadar pişirilir. Etli yapılacaksa başlangıçta kuşbaşı et veya kıyma yağ ile kavrulur, ardından soğan ve salça eklenir. 6. Üzerine sıcak su konup et yumuşayana kadar pişirildikten sonra diğer bakliyat ve pirpirim eklenerek aynı şekilde tamamlanır. 7. Son aşamada kızdırılmış yağda kırmızı toz biber ve kuru nane kısa süre çevrilir, yemeğin üzerine gezdirilir. 10–15 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.
PİRPİRİM AŞI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Pirpirim aşıda bakliyatların önceden ıslatılıp ayrı ayrı haşlanması, yemeğin hem daha kısa sürede pişmesini hem de kıvamının dengeli olmasını sağlar. Pirpirim (semizotu) ise çok çabuk yumuşadığı için yemeğin son aşamasında eklenmeli ve uzun süre kaynatılmamalıdır.
