SON DAKİKA
Ramazan
7
Yeniakit Publisher
Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır

Ramazan ayının bereketi tüm yurda yayılırken, uzmanlardan oruç ibadetiyle ilgili net bilgiler gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır

Sivas Medicana Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Emre Kurtça, iftar ve sahurda aşırıya kaçılmaması halinde orucun vücutta toparlanma ve dinlenme etkisi oluşturduğunu vurgulayarak, oruç tutmanın sindirim sistemini rahatlattığını ifade etti. Ramazan ayıyla birlikte oruç ibadeti devam ederken, değişen beslenme düzeninin insan sağlığına etkileri de dikkat çekiyor. Gün boyu süren açlığın ardından yapılan sahur ve iftar öğünlerinin dengeli ve ölçülü tüketilmesi, vücudun dinlenme sürecine girmesine katkı sağlıyor. Bu süreçte sindirim sisteminin çalışma temposu düşerken, mide ve diğer organların daha az zorlanmasıyla birlikte bünyenin kendini toparlama imkânı buluyor.

#2
Foto - Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır

Ramazan döneminde abur cubur tüketiminin azalması ve gereksiz kalori alımının düşmesi, özellikle sindirim organlarının daha sakin çalışmasına imkan tanıyor. İftar ve sahurda aşırı ve hızlı yemek tüketilmemesi halinde bu olumlu etkinin daha belirgin hale geliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Medicana Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. İbrahim Emre Kurtça, oruç tutun bir bünyenin kendini dinlemeye aldığını söyleyerek, "Bu ayda zararlı şeylerden uzak duruyoruz ve gereksiz yere kalori almıyoruz. Oruç tutmanın bu iyi yönlerinden faydalanarak, iftarda ve sahurda da vücuda aşırı yüklenmeyi yapmazsak vücudumuz dinlenme haline geçer" dedi.

#3
Foto - Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır

Gerektiği gibi oruç tutulduğunda insan vücuduna faydası olduğunu söyleyen İbrahim Emre Kurtça, "Ramazan ayında abur cubur tarzı yiyeceklerin yenmesi azalıyor. Bu ayda böyle şeylerden uzak duruyoruz ve gereksiz yere kalori almıyoruz.

#4
Foto - Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır

Oruç tutmanın bu iyi yönlerinden faydalanarak, iftarda ve sahurda da vücuda aşırı yüklenmeyi yapmazsak vücudumuz dinlenme haline geçer. Herhangi bir yerimiz sakatlandığı zaman kendimizi dinlenmeye alıyoruz. Bizimde midemizin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır.

#5
Foto - Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır

Eğer biz kurallara uyarak oruç tutarsak ve sağlık uzmanlarının verdiği önerilere uyduğumuz zaman bu durum bizim hem bağırsaklarımız, pankreasımız ve midemiz açısından da dinlenmemizi sağlamaktadır. Gerektiği gibi oruç tutarsak bize faydaları daha çok olur.

#6
Foto - Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır

Oruç tutmadan önce herhangi bir rahatsızlığımız varsa doktor görüşü alınmalıdır. Eğer mide ve şeker gibi çeşitli rahatsızlıklar varsa uzman görüşü alınmalıdır. Oruç tutacağız diye sağlığımızdan olmamalıyız" dedi.

