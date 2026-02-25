Gezegene sandığımızdan... Yeni rapor korkuttu: Mikrodalgada pratik yemek mi, sağlık mı?

Statista tarafından yayımlanan pazar araştırmasına göre, 2024 yılında dünya genelinde 71 milyon ton hazır yemek üretildi; bu da kişi başına ortalama 12,6 kilograma denk geliyor. Greenpeace, gıda ile temas eden plastiklerin yaklaşan BM Küresel Plastik Anlaşması kapsamında daha sıkı küresel kurallara tabi tutulması gerektiğini savunuyor. Buna, geri dönüşüme bel bağlamak yerine tehlikeli katkı maddelerinin kademeli olarak yasaklanmasının da dahil olduğu belirtiliyor Forbes, "Risk ortada, kaybedecek çok şey var ve harekete geçme zamanı şimdi," diyor.