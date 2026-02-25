Aranan hükümlü yakayı ele verdi: Şeytani oyun ayağına dolandı
Mecidiyeköy’de polis uygulamasında durdurulan ve 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün, yüz tanıma sistemlerinden kaçmak için yapay zekâyla hazırlanmış sahte kimlik kullandığı, kaçma girişiminin ise kısa süren kovalamacanın ardından sonuçsuz kaldığı belirlendi. Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 17.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, şüphelendikleri bir çifti durdurdu. Kimlik kontrolü yapan Güven Timi, Abdülhamit K. (18) adına düzenlenmiş sahte içerikli kimlikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bu sırada kimlik kontrolü yapan Güven Timlerinden bir polis memuru, yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik kontrolü yaptığını hatırladı.