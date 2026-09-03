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Ekonomi
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Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı

Eylül ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlenirken, kiracılar ve ev sahipleri için yeni dönemde geçerli olacak zam sınırı da netleşti.

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Foto - Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu.

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Foto - Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı

İşte açıklanan zam oranı...

#3
Foto - Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı

Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 31,79 olarak gerçekleşti

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Foto - Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı

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