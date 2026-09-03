Kiracılar dikkat: Eylül ayı kira artış oranı açıklandı
Eylül ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlenirken, kiracılar ve ev sahipleri için yeni dönemde geçerli olacak zam sınırı da netleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eylül ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlenirken, kiracılar ve ev sahipleri için yeni dönemde geçerli olacak zam sınırı da netleşti.
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu.
İşte açıklanan zam oranı...
Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 31,79 olarak gerçekleşti
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