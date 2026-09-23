Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

Dilek Ete'nin paylaşımında yer verdiği bilgilere göre, aynı anda iki aylık alma hakkından yararlanabilecek kişiler ve bu hak için aranan koşullar şu şekilde sıralanıyor: Eşini kaybeden kişiler, kendi adına çalışıyor veya emekli aylığı alıyor olsa dahi vefat eden eşinden dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda temel koşullardan biri, kişinin yeniden evlenmemiş olması.