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Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

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Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

SGK mevzuatındaki kritik düzenlemelere dikkat çeken uzmanlar, belirli şartları karşılayan vatandaşların aynı anda iki farklı aylık birden alma hakkına sahip olduğunu belirtti. Eşini kaybedenlerin kendi maaşlarının yanı sıra vefat eden eşinden dul aylığı alabilmesi veya Emekli Sandığı mensubu anne-babadan yetim maaşı hak edilebilmesi için evlenmeme ve sigortalılık statüsü gibi kurallara uyulması gerekiyor. İş kazası geçirenler veya yükseköğrenimine devam eden 25 yaş altı gençleri de kapsayan fırsat, binlerce aileye nefes aldırıyor. İşte detaylar...

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Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında vatandaşlara tanınan haklar ve birden fazla aylık alma imkanlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar SGK Uzmanı Dilek Ete'den geldi. Ete, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK mevzuatında yer alan belirli şartları sağlayan kişilerin aynı anda iki farklı aylıktan yararlanabileceğini belirtti. Çift aylık konusunda özellikle sigortalının durumu, aylıkların hangi statüden bağlandığı, sigorta başlangıç tarihi ve kişinin cinsiyetinin önemli kriterler arasında bulunduğunu aktardı.

#2
Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

Dilek Ete'nin paylaşımında yer verdiği bilgilere göre, aynı anda iki aylık alma hakkından yararlanabilecek kişiler ve bu hak için aranan koşullar şu şekilde sıralanıyor: Eşini kaybeden kişiler, kendi adına çalışıyor veya emekli aylığı alıyor olsa dahi vefat eden eşinden dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda temel koşullardan biri, kişinin yeniden evlenmemiş olması.

#3
Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

SSK ya da Bağ-Kur kapsamında dul aylığı alan bir kişi, hayatını kaybeden anne veya babasının Emekli Sandığı kapsamında bulunması halinde belirli şartları karşılamak kaydıyla yetim aylığından da yararlanabiliyor.

#4
Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışan ya da emekli olan kadınlar da bazı koşullarda vefat eden anne veya babalarından yetim aylığı alabiliyor. Bunun için anne veya babanın Devlet Memurları Kanunu kapsamında, diğer ifadeyle Emekli Sandığı statüsünde bulunması ve mevzuatta belirtilen şartların karşılanması gerekiyor.

#5
Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

Kendi adına çalışmayan ve emekli aylığı bulunmayan kişiler, anne ve babalarının her ikisini de kaybetmeleri halinde, ilgili sigortalılık statülerine ilişkin koşulların sağlanması durumunda hem anneden hem de babadan yetim aylığı alma imkanına sahip olabiliyor.

#6
Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

Yükseköğrenimine devam eden erkek ve kadın çocuklar, belirli şartlar çerçevesinde çalışıyor olsalar dahi 25 yaşına kadar yetim aylığı almaya devam edebiliyor. Burada aylığın devam edip etmeyeceği, kişinin sigortalılık ve eğitim durumuyla birlikte mevzuattaki diğer şartlara göre değerlendiriliyor.

#7
Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında kaybedilmesi halinde kişiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanabiliyor.

#8
Foto - Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak

Bu kapsamda sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, ilerleyen dönemde emekli aylığına hak kazanmaları halinde, şartların oluşması durumunda hem sürekli iş göremezlik gelirinden hem de emekli aylığından aynı anda yararlanabiliyor.

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Yorumlar

Ysf

Tek maaşla geçinmeye çalışanları ihya ettiniz de, nasıl 2.3. maaşı alırsınızın yolunu mu göstermeye çalışıyoruz. Yetti artık o kadar gün ve prim ödedim. asgari ücretin bir tık üstünde emekli maaşı alıyorum. Erkeklere nasıl çalışıyorsa bu kanun kadınlara aynı çalışmalı. Tek gün primi ödemeden, anadan, babada, kocadan 2-3 maaş mı olur. Bir maaştan fazlasını hiç kimseye ödenmemesi lazım.
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