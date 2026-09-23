Çalışanları mutlu edecek haber: O şartı sağlayanlar çift maaş alacak
SGK mevzuatındaki kritik düzenlemelere dikkat çeken uzmanlar, belirli şartları karşılayan vatandaşların aynı anda iki farklı aylık birden alma hakkına sahip olduğunu belirtti. Eşini kaybedenlerin kendi maaşlarının yanı sıra vefat eden eşinden dul aylığı alabilmesi veya Emekli Sandığı mensubu anne-babadan yetim maaşı hak edilebilmesi için evlenmeme ve sigortalılık statüsü gibi kurallara uyulması gerekiyor. İş kazası geçirenler veya yükseköğrenimine devam eden 25 yaş altı gençleri de kapsayan fırsat, binlerce aileye nefes aldırıyor. İşte detaylar...