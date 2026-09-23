Partiye silahlı saldırı: Hamile kadın dahil 11 kişi öldü

Ntuli, “Mağdurlar, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu bir grup, saat 23.00 sıralarında bir evde toplanmıştı. Silahlı saldırganların eve girerek içeride bulunan kişilerin üzerine ateş açtığı bildirildi” dedi. Saldırı sırasında evde bulunan kişilerin bir parti için bir araya geldiği belirtildi. Yetkililer, saldırının neden gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediğini açıkladı. Ntuli, olayın bölge halkında büyük bir şok ve üzüntü yarattığını belirterek, “Olay, toplumu derin bir şok ve yasa sürükledi” ifadelerini kullandı. Polis, hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun erkek olduğunu doğruladı.